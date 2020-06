Gazzetta - Milan, Theo Hernandez respinge le avance: ha deciso di restare, il suo futuro sarà ancora rossonero

Theo Hernandez è stato il primo grande colpo di mercato di Paolo Maldini: un anno fa, infatti, fu proprio l'attuale dt milanista a volare ad Ibiza per convincere l'ex terzino del Real Madrid a lasciare la Spagna ed accettare l'offerta del Milan. 365 giorni dopo è sotto gli occhi di tutti che il francese è stato uno degli acquisti più azzeccati del Milan non solo di quest'anno, ma delle ultime stagioni.

THEO RIMANE - Il suo ottimo rendimento ha ovviamente attirato l'attenzione di diversi club che vorrebbero provare a strapparlo ai rossoneri, ma, in un'intervista rilasciata ieri ad Onda Cero e riportata questa mattina anche dalla Gazzetta dello Sport, Theo ha respinto le loro avance, giurando amore al Milan: "Devo dire grazie al Milan e a Maldini perché mi hanno dato fiducia: Paolo ha creduto in me e qui sono veramente felice. Sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di rimanere in rossonero".

SOLO MILAN - Parole che fanno certamente molto piacere ai tifosi e ai dirigenti milanisti: la squadra del prossimo anno ripartirà quindi anche e soprattutto da Hernandez. Il terzino rossonero, che in questa stagione ha raccolto 25 presenze tra Serie A e Coppa Italia e segnato 6 reti, ha spiegato di essere concentrato in questo momento solo sul Milan: "Ho quattro anni di contratto e qui sono davvero felice. Se un giorno tornerò al Real? Adesso penso al Milan perché sono totalmente felice di essere qui. Devo continuare così, in futuro vedremo quello che succederà. Oggi ho la testa solo ed esclusivamente a questa squadra. E mi piacerebbe anche giocare con la Francia". Rangnick può stare dunque tranquillo: Theo vuole restare al Milan.