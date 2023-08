Gazzetta - Non solo acquisti e cessioni, ma anche i rinnovi: Maignan fino al 2028, poi Krunic

Il nuovo Milan targato Furlani-Moncada non tratterà solo il mercato in uscita e in entrata, ma anche i rinnovi dei giocatori più importanti della rosa, a partire da Mike Maignan. Sotto la vecchia gestione di Maldini e Massara sono arrivate le firme di Theo Hernandez e Leao, già depositati da tempo. Ora toccherà all'ad Furlani a trattare con i giocatori chiave come il portierone francese e Krunic.

Le cifre di Maignan

Il rinnovo di Maignan è sempre rimasto sul tavolo, ma dopo l'infortunio di Courtois a Madrid, il contratto è tornato tra gli obiettivi principali del Milan: i rossoneri vogliono evitare di perdere il portierone ex Lille. Il club vuole tenerselo stretto: si lavora per trovare un accordo fino al 2028 con consistente adeguamento di stipendio, facendo così il portiere tra i più pagati della rosa. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

E poi Krunic

Al centro di una trattativa di mercato con il Fenerbahce, Rade Krunic continuerà comunque ad essere un titolare del Milan di mister Pioli. Senza Bennacer e con Musah arrivato per ultimo, toccherà a lui importare i meccanimi della squadra ai suoi nuovi compagni di reparto. Un ruolo sicuramente delicato ma che merita un contratto adeguato: l’accordo in scadenza nel 2025 verrà prolungato, lo stipendio raddoppiato.