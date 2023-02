Gazzetta - Non solo Maignan, anche Florenzi è vicino al rientro. Calabria e Bennacer pronti per la Fiorentina?

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri pomeriggio il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello dopo due giorni di riposo. La curiosità maggiore era sicuramente quella di capire come procedeva il recupero dei giocatori ancora out per infortunio: Mike Maignan e Alessandro Florenzi hanno svolto una parte della seduta in gruppo, mentre Davide Calabria e Ismael Bennacer hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo.

FLORENZI OK - Come riferisce La Gazzetta della Sport, oltre al portiere (clicca qui per conoscere le sue condizioni), anche l'ex Roma è sempre più vicino al rientro tra i convocati che potrebbe avvenire già domenica per il match casalingo contro l'Atalanta. Il terzino rossonero è out da sei mesi, vale a dire dai primi di settembre quando si infortunò contro il Sassuolo e fu costretto ad operarsi al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Ora il peggio è alle spalle e Florenzi è pronto a tornare a dare una mano ai suoi compagni in questa seconda parte della stagione.

OBIETTIVO FIORENTINA - Non si solo allenati in gruppo invece Calabria e Bennacer, per i quali servirà qualche giorno in più per tornare a disposizione di Pioli: entrambi sono alle prese con problemi muscolari ed entrambi puntano a rientrare in campo contro la Fiorentina il prossimo 4 marzo, quando ci saranno le prove generali prima del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham in programma l'8 marzo.