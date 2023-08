Gazzetta - Pioli con gol, assist e fantasia: Giroud non sarà lasciato da solo con Chukwueze, Leao e Okafor

Uno dei nodi che Mister Pioli vuole sciogliere in questa stagione riguarda l'attacco: le difese chiuse e schierate, in cui il Milan fatica a trovare spazio. Problema che i rossoneri portano avanti da diversi anni, ma il mercato ha consegnato al Coach le chiavi: Chukwueze, Pulisic e Okafor. Pezzi di puzzle che Pioli metterà assieme con il tempo e che solo da domani potrà allenare tutti assieme.

Super ali

Chukwueze e Leao sono le ali che dovranno far volare il Milan. Se la squadra prima dipendeva dalle giocate tecniche e di strapotenza fisica di Rafa Leao, ora il peso è stato riequilibrato su entrambe le fasce con l'acquisto di Samu: dribbling, 88 nell'ultima stagione, e gol, 13 sempre nella scorsa annata, oltre agli assist sempre precisi per i compagni. Scrive la Gazzetta dello Sport.

La certezza

A chiudere l'attacco, infine, c'è la solita certezza: Olivier Giroud, unico titolare in gol in America. Un solo numero preoccupa il Milan, quello che indica l’età: a settembre saranno 37 anni, e nel frattempo aumenteranno anche gli impegni importanti nel corso della stagione. Per questo, il club ha deciso di puntare anche su Noah Okafor, un jolly per l'attacco.