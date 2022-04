Gazzetta - Quattro partite in volata: ecco gli uomini su cui punta Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattro partite si giocano nel tempo di un mese, ma in questi ultimi giorni con il Milan in testa alla classifica e la possibilità concreta di lottare per lo scudetto, il tempo sembra passare velocissimo. I rossoneri sono in testa e, al netto di chi è assente per infortunio, Pioli ha bisogno di tutti i suoi uomini, anche se fosse solo per uno scampoli di partita.

Pedine insostituibili

Secondo quanto scritto nell'approfondimento uscito oggi sulla Gazzetta dello Sport, sarebbero 3 i giocatori che, in questo momento della stagione, sono davvero gli uomini chiave dell'allenatore parmense: Tonali, Leao e Giroud. Arrivano da tre percorsi totalmente diversi ma si può dire che l'anno scorso nessuno di loro era un perno del Milan. Per il bomber francese è presto detto, giocava ancora al Chelsea. Tonali, l'anno scorso di questi tempi rifletteva sul suo futuro al termine di una stagione che non aveva rispettato le attese: in estate ha fatto di tutto per rimanere e si è abbassato lo stipendio, il resto è storia con l'ultimo capitolo scritto domenica sera all'Olimpico e la voglia di scriverne molti altri presto. Infine Leao che, in questa stagione, sta facendo quel salto di qualità che gli era richiesto da tempo: i numeri rispetto alle due passate stagioni sono lievitati e ciò che impressiona è che il portoghese ha ancora ampi margini di miglioramento. Dopo una fase di stanca tra marzo e inizio aprile, nelle ultime uscite Rafa è tornato a brillare e vuole continuare così fino al 22 maggio.

Chi è mancato e non dovrà mancare

E poi ci sono tre giocatori che, per ragioni diverse, non hanno brillato come in passato e non sono riusciti a dare il loro apporto. Il primo è Zlatan Ibrahimovic che, in verità, il suo contributo l'ha dato eccome segnando 8 gol in 20 partite, una media non bruttissima per un over 40. Il problema vero è stata l'assenza prolungata nella seconda parte di stagione che ha visto Ibra in campo solo per spezzoni e senza il ritmo gara. Anche lui esce dalla trasferta dell'Olimpico con una rinnovata fiducia verso le ultime 4 gare. Inutile dire quanto sarà fondamentale la sua esperienza. Poi Ante Rebic che aveva iniziato benissimo il primo mese ma poi è stato risucchiato da una sorta di vortice degli infortuni che gli ha fatto saltare complessivamente 16 gare. Sono mancati i suoi gol nel girone di ritorno e la sua concretezza. Contro la Lazio fa una giocata che ha svoltato la gara, forse il campionato e - perchè no - magari anche la sua stagione. Infine Franck Kessie che non è riuscito a mantenere il livello della passata stagione (compito comunque arduo) ed è stato spesso nel mirino dei tifosi per il suo passaggio al Barcellona a fine stagione. L'importanza dell'ivoriano è fondamentale in mezzo al campo e il 79 vorrà finire la sua esperienza al Milan con qualcosa di grande.