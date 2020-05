Gazzetta - Rebus Donnarumma, il Milan ha l’alternativa: soluzione interna con Reina e Plizzari

Il Milan ha una priorità ben precisa: convincere Donnarumma a rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. I vertici di via Aldo Rossi, dunque, proveranno a trattenere il portiere, ma offrire un aumento di stipendio a chi guadagna già 6 milioni di euro all’anno - scrive La Gazzetta dello Sport - è fuori discussione. Insomma, in qualche modo le parti dovranno venirsi incontro.

PROGETTO CONVINCENTE - Il club rossonero non lo lascerà partire a costo zero tra un anno, sarebbe un autogol clamoroso a livello economico oltreché un danno di immagine enorme. Ma bisogna trovare un accordo. La prima mossa, dopo la ripresa delle attività, spetterà proprio al Milan, che dovrà convincere Gigio, il quale ama questa maglia e non ha mai nascosto la sua volontà di restare. Ma per invogliarlo, più che i soldi, serve un progetto convincente. In altre parole: idee e ambizioni.

SOLUZIONE INTERNA - Ma bisogna tenere in considerazione anche alla possibilità che alla fine Donnarumma decida di lasciare la società. E il Milan dovrà essere pronto ad altre soluzioni. Come riporta la Gazzetta, i rossoneri potrebbero optare per una soluzione interna, con Pepe Reina portiere titolare e il giovane Plizzari suo vice (Begovic è solo di passaggio, il suo contratto scade a fine stagione).