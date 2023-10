Gazzetta - Reijnders è già indispensabile per Pioli: l'olandese ha cambiato il Milan con corsa, idee e assist

Tijjani Reijnders è già diventato indispensabile per il Milan di Stefano Pioli? La risposta arriva direttamente dalla voce presenze: 8 su 8 in campionato e titolare a Dortmund nella seconda giornata di Champions League. L'unica panchina, fin qui, del centrocampista classe '98 è arrivata contro il Newcastle. La costanza nelle prestazioni, però, non è una novità. L'anno scorso ad Alkmaar, con l'AZ, ha giocato ben 54 partite da titolare su... 54.

Domani a Milanello

La sua esperienza con l'Olanda per questa pausa nazionali è terminata con un successo contro la Grecia in cui l'olandese è stato nominato come migliore in campo. Reijnders, dunque, corre verso Euro2024 con una maglia da titolare al fianco di De Jong. Il giocatore domani farà rientro a Milanello per preparare la delicata sfida con la Juve e non solo: subito dopo ci saranno PSG e Napoli.

Mezzala o Mediano

Mezzala o Mediano? Come scrive la Gazzetta dello Sport, partendo dal centrosinistra, il 14 dialoga con Leao e Theo e diventa spesso illeggibile per gli avversari, accentrandosi o attaccando la profondità, come nell’azione del gol di Giroud a Bologna, primo assist servito alla prima da milanista. La notte di Dortmund, invece, ci ha detto che l’olandese può giocare anche come vertice basso.