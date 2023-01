Gazzetta - Rinnovo Bennacer: in arrivo firma e annuncio. L'agente di Leao è atteso a Milano per incontrare il Milan

MilanNews.it

I prossimi saranno giorni caldissimi a Casa Milan dove si continua a lavorare per chiudere il prima possibile alcuni rinnovi di contratto molto importanti, come quelli di Ismael Bennacer e Rafael Leao. Per quanto riguarda il centrocampista algerino, è praticamente ormai tutto fatto, mentre proseguono senza sosta i contatti per il prolungamento dell'attaccante portoghese.

FIRMA E ANNUNCIO - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore (probabilmente domani) è attesa la firma sul nuovo contratto e l'annuncio ufficiale del rinnovo di Bennacer fino al 2027. Nel nuovo accordo tra il Milan e il giocatore algerino, resterò la clausola da 50 milioni di euro già presente nell'attuale contratto, ma sarà valida solo a partire dall'estate 2024 (clicca qui per leggere l'anticipazione di ieri di Milannews.it).

AVANTI TUTTA - In via Aldo Rossi, si continua a lavorare poi anche sulla trattativa per il rinnovo di Rafael Leao: il papà dell'attaccante esterno rossonero è già presente a Milano (ieri sera era a San Siro per la sfida tra Milan e Roma) ed ora si attende l'arrivo in città anche del suo agente, l'avvocato Ted Dimvula. I contatti tra le parti sono continui, ma l’incontro di persona segnerà probabilmente un ulteriore passo in avanti. Intorno a questa vicenda si continua a respirare grande fiducia, chissà che questo ottimismo non si trasformi presto in qualcosa di concreto.