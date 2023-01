Gazzetta - Sacchi: "Theo e Leao fenomenali. Scudetto? La strada verso il successo è chiara"

MilanNews.it

Questa sera (ore 20.45), il Milan ospiterà la Roma per la diciassettesima giornata del campionato. La Gazzetta dello Sport, per l'occasione, ha intervistato l'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi, che ha parlato così delle chiavi tattiche del match: "Queste sono partite nelle quali devi avere il dominio del gioco. Se hai il dominio, cresce l’autostima e crolla quella dei tuoi rivali. E poi è necessario che il ritmo sia sempre molto alto".

A SINISTRA - Il Milan vanta una delle migliori corsie sinistre d'Europa, e Sacchi punta fortemente su quel lato: "Il Milan a sinistra ha una coppia formidabile: Theo Hernandez e Leao, se in giornata, sono fenomenali. Ma tutta la squadra deve mostrarsi compatta e lavorare per arrivare velocemente alla conclusione. Il possesso dev’essere rapido, non orizzontale. E per fare ciò è necessario che i rossoneri si muovano negli spazi, tutti e undici, perché in Italia ci sono pochissime squadre che si muovono simultaneamente in undici. Tocchi veloci, rasoterra, attacchi nelle zone sguarnite così da costringere gli avversari a spostarsi dalle loro posizioni".

SCUDETTO - E poi non manca di certo il commento sulla lotta Scudetto: "L’importante è che il Milan abbia sempre più fiducia in se stesso e creda in ciò che sta facendo. La strada verso il successo è chiara: diventare un collettivo, tutti uniti da un filo invisibile che è il gioco".