Già col PSV torna la Kalulu-Tomori: il Milan ha bisogno dei suoi titolari per migliorare la solidità

Dopo l'infortunio di Calabria del 1 ottobre al "Castellani" di Empoli, Stefano Pioli ha dovuto fare di necessità virtù, spostando spesso Pierre Kalulu sulla destra e spezzando, di conseguenza, la coppia centrale dello Scudetto formata dal francese e da Fikayo Tomori. La sosta, però, ha consentito al capitano di tornare disponibile e, molto probabilmente, consentirà a Pioli di riproporre il suo duo difensivo tipo.

Domani con i titolari

Già domani contro il PSV, infatti, il tecnico rossonero affiderà le chiavi della sua difesa a Tomori e Kalulu, puntando tanto sulla loro aggressività e sperando che i due ritrovino la concentrazione e la determinazione di altissimo livello che aveva caratterizzato gli ultimi tre mesi della passata stagione; è vero che la formazione rossonera, in questo campionato, ha subito meno gol rispetto a quello passato a pari numero di partite disputate, ma la sensazione è di minore equilibrio e solidità. Cosa c'è di meglio, dunque, che ritrovare i titolari in difesa per ritrovare, per l'appunto, equilibrio e solidità?

Le alternative

Alle spalle del duo Kalulu-Tomori, Pioli potrà contare certamente su Simon Kjaer, rientrato da ieri in gruppo con il resto della squadra e pronto al consueto lavoro tecnico e mentale a guida della propria difesa; con il danese in campo, il Milan ha subito un solo gol in campionato. Nella seconda parte di stagione, inoltre, si faranno sicuramente trovare pronti Thiaw e Gabbia.