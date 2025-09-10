I numeri parlano di un Milan solido in difesa: la mano di Allegri si vede ma siamo solo all'inizio...

vedi letture

Fin da quando è stato ingaggiato come allenatore del Milan, si sapeva che Massimiliano Allegri, anche per esigenze chiare della squadra che negli ultimi due anni aveva patito non poco a livello difensivo, si sarebbe in primis concentrato sull'impostazione della retroguardia rossonera, pensando soprattutto a come evitare che i rossoneri siano una delle big più perforate durante la stagione. In questo senso, la mano di Allegri si vede già e lo dicono i numeri, anche se siamo all'inizio e il lavoro da fare è ancora tanto.

Tiri subiti e xG

I numeri che avvalorano la tesi di una difesa del Milan più solida vengono riportati questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che riferisce come la squadra rossonera sia quella che ha subito meno tiri in porta nelle prime due giornate: 11 in totale, con le seconde di questa speciale classifica - Roma e Napoli - che sono lontane a quota 17. In aggiunta a questo i rossoneri sono anche quelli con il miglior dato sugli expected goals (xG) concessi: la possibilità di una squadra di segnare una rete. Per gli uomini di Allegri siamo a quota 0.5. Considerando tutto questo, fa male pensare di aver perso in maniera così sciocca contro la Cremonese, concedendo di fatto i due gol agli avversari nelle uniche due occasioni della loro partita. Per ottenere questi risultati, Allegri ha scelto la difesa a tre e ha messo in campo una squadra compatta, molto stretta e che rimane più bassa rispetto alle stagioni passate.

Solo l'inizio

Vanno considerate due cose importanti. Sono solo numeri e siamo solo all'inizio. Questi dati, seppur indicativi di una certo trend, non vanno presi come un vangelo ma vanno contestualizzati anche perché spesso le statistiche non raccontano la realtà e il Milan lo ha sperimentato sulla propria pelle con la sconfitta all'esordio. Inoltre ora dopo la sosta la difesa rossonera vedrà gli impegni difensivi aumentare, con un calendario che da qui a un mese - quando ci sarà la prossima pausa - si giocheranno partite contro il Bologna, il Napoli e la Juventus: big match che stresseranno in maniera ben più massiccia l'impianto che Allegri sta cercando di costruire.