Pagelle - Maignan decisivo. Bennacer la luce della squadra. Male Alexis e i troppi cambi di formazione

Queste le pagelle di Sassuolo-Milan:

Maignan 7: finisce in parità soprattutto perché Magic Mike para il rigore di Berardi, intuendone la traiettoria e respingendolo in modo che nessuno possa arrivare al tap-in decisivo.

Florenzi 5.5: finisce la partita con un problema muscolare al flessore della coscia sinistra, ma il resto della sua prestazione non era stata positiva. Correo sul rigore del Sassuolo insieme a Saelemaekers.

Kjaer 6.5: 79 minuti di ottima fattura per il danese, che tornava in campo dopo 272 giorni. Sempre giuste le sue aperture e precise le chiusure. Alza bandiera bianca non appena sente un fastidio alla coscia destra. (dal 79’ Kalulu sv).

Tomori 6.5: limita senza grosse difficoltà Pinamonti, che vaga alla ricerca dello spazio tra lui e Kjaer. Cerca anche delle incursioni offensive sulle palle inattive, senza successo.

Theo Hernandez 6: raggiunge la sufficienza per la diagonale difensiva su Alvarez nel secondo tempo, ma fa poco in fase di spinta. L’ammonizione del primo tempo ne frena parecchio la prestazione.

Pobega 6: alla prima da titolare fa diverse cose buone. La palla di prima con cui prova a mettere in porta Giroud è molto interessante. Non sfigura. (dal 60’ Tonali 6: porta un po’ più di sicurezza in mezzo al campo).

Bennacer 6.5: dei giocatori di movimento di Pioli, è certamente il migliore in campo senza dubbio. Tocca una quantità infinita di palloni, cerca sempre di aprire in due la fase di non possesso del Sassuolo. Ma oggi predica un po’ nel deserto.

Saelemaekers 5: non becca un cross, gli riesce solo un dribbling vincente e poi causa, in maniera molto ingenua, il rigore che poi Maignan para a Berardi. In poche parole, una prestazione da dimenticare. (dal 60’ Messias 6: decisamente meglio rispetto a Saelemaekers. Degna di nota la diagonale con la quale chiude la strada a Rogerio).

Brahim Diaz 5: la macchia più grande, che poi ne determina il voto, è la gestione della transizione a fine primo tempo dove sbaglia il dosaggio del passaggio per Florenzi, permettendo così al Sassuolo di andare a difendere meglio la porta di Consigli. (dal 60’ De Ketelaere 5.5: di sicuro ci si aspettava qualcosa di più da parte sua, specialmente dopo un’ora in cui i compagni hanno lavorato a lungo ai fianchi il Sassuolo. Non riesce dare quel quid in più).

Leao 5.5: la speranza è che possa trovare sempre una giocata decisiva. Sbaglia un tiro nel primo tempo, su respinta alta di Consigli, che poteva essere gestito decisamente meglio con Giroud tutto solo a pochi metri. Sfiora il gol con un’altra conclusione da fuori area. Finché ne ha, è sempre un campanello d’allarme.

Giroud 5.5: non ha grossi palloni, ma quello che gli arriva, pulito, lo spara fuori. La difesa del Sassuolo e la manovra dei compagni che non riescono a creare grandi cose, fanno il resto. (dal 72’ Adli 6: non un impatto clamoroso sulla partita, anche perché entra quando il Milan prova a ridisegnarsi in fase offensiva).

All. Pioli 5.5: tanti cambi rispetto alla partita con il Bologna, in qualche modo, vanno a inficiare la preparazione di una partita. La squadra non ha prodotto tiri nello specchio della porta se non quello di Pobega. Gli infortuni di Rebic e Origi gli hanno complicato ulteriormente la vita, ma con i cinque cambi a disposizione, forse si poteva andare nel solco della continuità. Testa al derby.