I troppi infortuni incasinano anche la Coppa Italia: chi deve riposare? E chi gioca? (PODCAST)

Ep. 339 - Tra la beffa e la necessità del turnover: chi gioca col Torino?

Come dichiarato ieri da Stefano Pioli, il Milan si è un incasinato un po' la vita da solo subendo, a causa di due "errori stupidi", il pareggio beffa contro la Roma; a parte le colpe negli episodi specifici, è abbastanza chiaro che il problema dei rossoneri in questa stagione sia a monte: ci sono tanti troppi infortuni che non consentono ricambi all'altezza.

E da questa problematica, ovviamente, viene investita anche la Coppa Italia, che vedrà esordire il Milan mercoledì 11 gennaio a San Siro contro il Torino nella sfida secca valida per gli ottavi di finale. Considerando i prossimi impegni molto importanti, contro i granata sarebbe logico pensare a far riposare diversi titolari, ma... chi rimane fuori? Chi gioca? Non sarebbe poi troppo alto il rischio di uscire dalla competizione?

Nel podcast odierno analizziamo le diverse possibilità di formazione per Milan-Torino: clicca sul banner per ascoltarlo!