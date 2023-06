Il Cittadino - Nuovo stadio Milan a San Donato: sottoscritto ieri un primo accordo formale con Sportlifecity

MilanNews.it

Sono mesi che il Milan cerca un'area su cui costruire da solo il proprio stadio di proprietà: abbandonato, anche se non ancora ufficialmente, il progetto insieme all'Inter, il club di via Aldo Rossi ha valutato diverse aree, in particolare La Maura e Sesto San Giovanni, ma alla fine la scelta dovrebbe ricadere sull'area San Francesco a San Donato Milanese.

INTESA PRELIMINARE - La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma un passo importantissimo sarebbe stato compiuto nella giornata di ieri: come riferisce Il Cittadino, infatti, il Milan avrebbe sottoscritto un primo accordo formale con la società Sportlifecity. Si tratta di una sorta di intesa preliminare tra privati per la cessione del pacchetto di permessi urbanistici che gravitano sul comparto San Francesco. Nelle ultime settimane, ci sono già stati dei tavoli tecnici tra le parti (ovvero tra ingegneri e architetti del Milan, di Sportlifecity e del Comune).

STRADA LUNGA - La strada per il nuovo stadio è ovviamente ancora molto lunga, anche perchè non mancano già i contrari al progetto di un nuovo impianto da oltre 600 milioni di euro in quell'area: accanto agli ambientalisti, infatti, ci sono per esempio anche i consiglieri di opposizione Gina Falbo di Insieme per San Donato e Gianfranco Ginelli del Pd che nei giorni scorsi hanno presentato un'interrogazione per chiedere chiarezza al sindaco sulla questione stadio.