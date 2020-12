Il gol di Pioli e una partenza da...parola tabù. Tonali e Gabbia nel motore

Questo Milan non si ferma più, nemmeno di fronte agli infortuni. Alle assenze di tre elementi fondamentali come Ibrahimovic, Kjaer e Leao si è aggiunta quella dell'ultim'ora di Bennacer, stoppato alla vigilia da un lieve affaticamento muscolare. La vittoria di Marassi è di quelle pesanti, da squadra vera, come l'ha definita Pioli a fine gara. A proposito, lo scatto da centometrista del tecnico rossonero per andare a festeggiare insieme alla propria squadra lo 0-2 è emblematico della connection che si è creata tra il parmigiano e i suoi ragazzi. La rete in questione arriva con una splendida giocata di Hauge (subentrato ad un Diaz in serata no) e di Rebic (in un ruolo non suo continua ad essere decisivo, pur sbagliando tanto tecnicamente nel corso della gara), finalizzata da Castillejo (anche lui appena entrato in campo). Il Milan scappa nuovamente in testa alla classifica, con ben 26 punti ottenuti in dieci giornate, risultato dato da otto vittorie e due pareggi. Una marcia fino a qui da Scudetto (ma non pronunciate quella parola di fronte a Pioli, in casa Diavolo è vietato parlarne, l'obiettivo attuale resta la qualificazione in Champions League), visto che la Juventus dopo lo stesso numero di giornate nella scorsa stagione aveva il medesimo numero di punti.

GABBIA E TONALI - Spesso in difficoltà quando messo in campo la scorsa stagione, quest'anno Matteo Gabbia ha alzato il livello delle proprie prestazioni. Schierato titolare nella metà delle partite di campionato, il classe 1999 ha giocato una bella partita questa sera al Ferraris, anticipando spesso Quagliarella che, a dispetto dell'età avanzata, è ancora in grado di giocare alla grande anche spalle alla porta. Non era semplice riuscire a non far rimpiangere Kjaer, Gabbia è riuscito nell'impresa. Oltre al centrale, Pioli sta inserendo piano piano nel motore.anche Sandro Tonali. L'acquisto principe del mercato estivo del Milan, dopo aver giocato bene in Europa League, si è ripetuto contro la Sampdoria, facendo ancora meglio. Il classe 2000 era partito con qualche titubanza, ma è cresciuto alla distanza e il suo secondo tempo, con qualità espressa sia a livello tecnico che in termine di palloni recuperati, potrà rappresentare un ulteriore step nel percorso di ambientamento. Tonali nel corso della gara ha anche colpito un palo, dopo un'azione partita proprio da lui con una super giocata a centrocampo. Difficile, se non impossibile, rubare il posto da titolare a Bennacer o a Kessie, forse la miglior coppia di centrocampo a livello europeo in questo momento per rendimento, ma questo Tonali potrà tornare molto utile al Milan in una stagione così compressa.