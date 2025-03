Il Milan in prestito: la stampa francese dà 4 a Bennacer. Morata prepara il ritorno col nuovo look

vedi letture

Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è andato via a farsi le ossa, con la speranza di tornare con del minutaggio in più e maggior consapevolezza. Questo il borsino dei giocatori di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

Non convocato per la partita contro il Lecce per problemi alla caviglia. Sono quattro le partite di fila che il franco-algerino ha saltato. Un 2025 che già non era iniziato nel migliore dei modi fra prestazioni non all'altezza che gli sono costate anche una maglia da titolare. Oggi intanto è previsto il suo ritorno in gruppo, pertanto il suo rientro è vicino.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 24

Reti: 4

Assist: 4

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

Quattro partite da titolare su quattro per l'algerino che contro il Nantes ha giocato poco meno di un'ora, in una partita che l'OM ha vinto solo negli ultimi 15'. Prova non particolarmente brillante per il centrocampista e a testimoniarlo sono anche i voti della stampa al seguito dell'OM: tanto L'Equipe che La Provence gli hanno assegnato un 4, voto che va comunque pesato secondo i parametri francesi, che potrebbe essere equiparabile a un nostro 5. A difenderlo il tecnico Roberto De Zerbi che ai microfoni di DAZN France ha dichiarato: "Ha bisogno di trovare ritmo dopoo il suo infortunio".

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Il suo Empoli pareggia contro il Genoa e si conferma incapace di vincere in questo 2025: tre pareggi e sei sconfitte in campionato. L'attaccante è risucchiato in questa negatività. Torna titolare ma la sua partita dura un tempo: spalle larghe a battagliare con la difesa avversaria, non riesce però mai a trovare il varco giusto per rendersi pericoloso e calciare in porta. Qualche pallone perso, un giallo nel finale di prima frazione fino al cambio all'intervallo. Non segna dal 25 gennaio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 31

Reti: 6

Assist: 2

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

Si rivede il francese, dopo che aveva saltato tutto il mese di febbraio. Contro il Verona entra al 71' al posto di Gatti. Minuti buoni per ritrovare condizione ed allargare le rotazioni nel finale di stagione. Per Thiago Motta è un giocatore importantissimo, pertanto è probabile che tornerà a breve a giocare da titolare.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 30

Reti: 1

Assist: 0

- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Titolare anche nell'ultima partita di campionato, ancora una volta il centravanti resta a secco. E il suo TSC perde 4-1 contro lo Jedinstvo e a quattro giornate dalla fine della regular season si trova in un deludente decimo posto, a quattro punti dall'ultimo posto disponibile per giocare la fase finale per il titolo. Per lui giusto un tiro in porta e tanta imprecisione.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 30

Reti: 2

Assist: 0

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

"Se tutto va bene, la prossima stagione giocherò in Champions e questo è qualcosa di importante per me" ha dichiarato lo spagnolo a Marca solo una settimana fa. La qualificazione ai turni preliminari non è in discussione, dato l'attuale primo posto in classifica l'enorme vantaggio sulla terza. Ma non certo per l'apporto dell'attaccante, che si è immediatamente infortunato dopo 4 partite, 2 reti e un immancabile cartellino giallo. Ha osservato dalla tribuna il derby col Fenerbahce pareggiato 0-0 e il rocambolesco 3-3 col Kasimpasa di domenica. E Mourinho si porta a -4. Il rientro in campo è comunque vicino, è tornato ad allenarsi sfoggiando un nuovo look (si è fatto biondo) e potrebbe essere già nel prossimo turno.

Stato trasferimento: prestito obbligo di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 4

Reti: 2

Assist: 0

- - -

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino, che ha rilasciato di recente un'intervista ai nostri microfoni dove ha ammesso di sognare un ritorno in rossonero. Intanto gioca altri 90' nella sfida contro il Vélez Sarsfield, vinta per 2-0 e facendosi valere nei contrasti e nel gioco aereo. A fine partita il tecnico avversario ha rassegnato le dimissioni mentre l'Huracan ha vinto la terza partita di fila senza subire reti, salendo al quinto posto in classifica.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 8

Reti: 1

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Nella sfida contro il suo Milan, il centrocampista parte dalla panchina ed entra nei 18 minuti finali. Contro il Cagliari, il tecnico Vincenzo Italiano lo ripropone fra i titolari. Ma la sua partita dura appena 45': compone una linea mediana con Remo Freuler e tra i due della diga bolognese è quello che accompagna maggiormente l'azione, non con i risultati sperati.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 21

Reti: 4

Assist: 2

- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Più che per le prestazioni in campo, fin qui ingiudicabili, lo svizzero si è fatto notare per una foto che ha pubblicato sui social dove mette in risaldo un invidiabile fisico dopo un mese sotto la cura Conte. Una chiara risposta ai detrattori che lo hanno accusato (a ragione, a dire il vero) di essere sovrappeso, motivo peraltro che ha portato alla fumata nera col Lipsia, quando il trasferimento era ormai cosa fatta. Non resta ora che rispondere sul rettangolo verde di gioco: contro l'Inter per lui i 13 minuti finali. Complessivamente sono 22 i minuti giocati, spalmati in tre presenze.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Per media voto il belga è all'ottavo posto in Serie A (dati Tuttomercatoweb) con un considerevole 6.50. Una statistica che deve fare riflettere: era davvero necessario privarsene? Dal suo rientro dall'infortunio la Roma ha svoltato, ha trovato un jolly prezioso e contro il Como ha sfornato un'altra prestazione super, non a caso venendo eletto "Player of the Match" dalla Lega Serie A. Nella sfida contro i lariani ha avviato la rimonta con uno splendido gol. A proposito, sono già 6 le reti in 22 presenze con i giallorossi. Mai lo si era visto così prolifico in carriera.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 6

Assist: 4

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Il colombiano ha perso il posto da tre partite. Siede in panchina nella sfida contro il Genoa con il suo sostituto Silvestri che pasticcia e regala di fatto il gol al Grifone. Non una gran scelta fin qui dell'Empoli, che con l'italiano al posto del colombiano ha incassato 9 reti. In compenso Vasquez ha trovato gloria in Coppa Italia, protagonista dell'impresa sul campo della Juventus: nella lotteria dei rigori para il tiro di Yildiz.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 25

Reti subite: 34

Clean sheet: 5

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

Contro il Torino gioca la sua prima partita da titolare in Serie A. Purtroppo il campo non è clemente, per i brianzoli arriva l'ennesima sconfitta che li avvicina alla Serie B. Partita, la sua, che dura 70 minuti. Un avvio con qualche errore, forse per l’emozione. Alcuni palloni persi in zona pericolosa sono troppo rischiosi e anche in fase di finalizzazione risulta un paio di volte impreciso e poco lucido.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0