Il Milan in prestito: Morata si è già infortunato. Bene Bennacer e Pobega, rilancio Pellegrino

vedi letture

Come stanno andando i milanisti in prestito? Di seguito la panoramica sui giocatori ancora di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

Non convocato per la partita contro il Como per problemi alla caviglia. Buon campionato nel complesso per il franco-algerino anche se il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi fra prestazioni non all'altezza che gli sono costate anche una maglia da titolare.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 24

Reti: 4

Assist: 4

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

Un'altra buona prestazione per l'algerino, schierato per la seconda patita consecutiva titolare da Roberto De Zerbi. 67 minuti per lui nel 5-1 contro il Saint-Étienne, in quello che è stato il suo battesimo al "Vélodrome". 89% di passaggi andati a buon fine, 4 su 6 nei passaggi lunghi.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Il suo Empoli cade a Udine con un netto 3-0. Pomeriggio no per il centravanti, isolato in attacco e incapace a rendersi pericoloso. Sostituito dopo un'ora di gioco anonima. Terza partita consecutiva a secco.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 28

Reti: 6

Assist: 2

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

Problemi muscolari per il francese che ha saltato le ultime tre partite di campionato e non ci sarà nemmeno in Champions League contro il PSV Eindhoven. Per Thiago Motta è un titolare inamovibile, le sue prestazioni fin qui sono state ampiamente sufficienti.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 29

Reti: 1

Assist: 0

- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Titolare nella partita di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia, l'attaccante è stato lasciato in panchina nell'ultimo turno di campionato, subentrando negli ultimi 8 minuti contro il Tekstilac. Stagione negativa, l'unico gol segnato è arrivato nello stesso pomeriggio in cui aveva fatto un'autorete.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 27

Reti: 1

Assist: 0

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

Gioca 90 minuti nella terribile partita di Europa League sul campo dell'AZ Alkmaar, dove il suo Galatasaray soccombe per 4-1. Lo spagnolo rimedia immancabilmente un cartellino giallo. Salta l'ultima partita di campionato per uno stiramento alla coscia e pertanto salterà anche l'importantissima sfida di ritorno contro gli olandesi.

Stato trasferimento: prestito obbligo di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 4

Reti: 2

Assist: 0

- - -

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino. Buon rendimento fin qui e cinque partite su sei giocate da titolare. Il centrale si è anche tolto lo sfizio di segnare al Boca Juniors. Nell'ultima partita, vinta contro l'Union Santa Fe, è stato il migliore in campo, vincendo tutti i duelli a terra e quasi tutti quelli aerei.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 1

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

82 minuti per il centrocampista, protagonista del successo del Bologna contro i Torino. Pobega è stato decisivo in più di una circostanza. Galleggia sulla trequarti, incidendo sulla manovra offensiva con un paio di conclusioni in porta ma ancora di più in rifinitura come sull'1-0. Si conquista anche il rigore del 2-2. Elemento sempre più prezioso per Vincenzo Italiano.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 18

Reti: 4

Assist: 2

- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Solo panchina per lo svizzero, che ha assistito al pareggio del Napoli sul campo della Lazio. Conte ha cambiato modulo, optando per le due punte con Raspadori al fianco di Lukaku. Tandem che ha funzionato, con Okafor destinato a fare la riserva, attendendo il suo turno. Prossimo impegno a Como.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Dei due esterni giallorossi è quello che spinge un po' di più, soprattutto con il passare dei minuti. Si merita quindi la sufficienza. Giocatore imprescindibile per Claudio Ranieri e la media di TMW fin qui lo testimonia: 6.43. Meglio di lui solo Paulo Dybala e di un solo centesimo.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 19

Reti: 4

Assist: 4

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Il colombiano ha perso il posto, sedendo in panchina nella sfida contro l'Udinese, vinta dai friulani per 3-0. Il suo sostituto Silvestri non ha sfoderato una prestazione all'altezza e chissà che Vasquez non si riprenda il posto. Era partito molto bene ma da fine dicembre le sue prestazioni sono calate.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 23

Reti subite: 32

Clean sheet: 5

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

35 minuti per il centrocampista che subentra a Ciurria. Non riesce a lasciare il segno su una partita molto bloccata. Monza sempre più vicino alla retrocessione ed è da capire quanto i brianzoli ci punteranno.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0