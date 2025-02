Il Milan in prestito: perché dare via Saelemaekers? Gol europeo per Lazetic. Bennacer: prima delusione

Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è andato via a farsi le ossa, con la speranza di tornare con del minutaggio in più e maggior consapevolezza. Questo il borsino dei giocatori di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

Non convocato per la partita contro il Verona per problemi alla caviglia.Sono tre le partite di fila che il franco-algerino ha saltato. Un 2025 che già non era iniziato nel migliore dei modi fra prestazioni non all'altezza che gli sono costate anche una maglia da titolare.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 24

Reti: 4

Assist: 4

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

Tre partite da titolare su tre per l'algerino che contro l'Auxerre ha giocato poco più di un'ora, in una partita che ha segnato un deciso passo indietro rispetto alle precedenti due prestazioni. Va detto che il mediano è forse l'unico che potrebbe strappare una sufficienza nel flop generale. Cercato tantissimo dai compagni, basti pensare che in 61' ha toccato 106 palloni, con una precisione nei passaggi dell'89%, 5 contrasti a terra vinti su 8 e un assist mal sfruttato dal compagno di squadra.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Il suo Empoli cade anche contro l'Atalanta ed è in una situazione complicata, in piena zona retrocessione e incapace di vincere in questo 2025: due pareggi e sei sconfitte. L'attaccante è risucchiato in questa negatività: gioca poco più di mezz'ora nell'ultimo weekend, subentrando a Kouamé in una partita che era già sullo 0-4. Pertanto era persino inutile aspettarsi una svolta, che peraltro non è nemmeno arrivata.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 29

Reti: 6

Assist: 2

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

Problemi muscolari per il francese che ha saltato tutto il mese di febbraio, comprensivo di 4 partite di campionato e due di Champions League, con la Juventus eliminata dal PSV Eindhoven. Thiago Motta conta di recuperarlo per l'inizio di marzo e lo considera un titolare inamovibile. Le sue prestazioni fin qui sono state ampiamente sufficienti.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 29

Reti: 1

Assist: 0

- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Si è tolto lo sfizio di segnare il suo primo gol in una competizione europea, contro i polacchi dello Jagiellonia. Anche se non è bastato a evitare l'eliminazione del suo Backa Topola dalla Conference League. Fin qui i suoi numeri sono deludenti e le uniche reti segnate sono coincise con due sconfitte. Nell'ultimo turno di campionato viene schierato titolare, rimedia un cartellino giallo e viene sostituito all'intervallo.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 29

Reti: 2

Assist: 0

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

Se il Milan piange, Alvaro Morata non ride. Si è infortunato in brevissimo tempo e ha assistito senza poter giocare all'eliminazione del Galatasaray dall'Europa League, contro un avversario dal budget ampiamente inferiore come l'AZ Alkmaar. I turchi erano tra i favoriti per la vittoria finale della competizione e l'uscita nel turno intermedio è un vero e proprio flop. Al momento siamo fermi al gol contro una squadra di seconda divisione in Coppa di Turchia e a un rigore trasformato contro l'Adana Demirspor. Osserva da spettatore non pagante al pari nel derby contro il Fenerbahçe. Lo spagnolo dovrebbe rientrare a marzo.

Stato trasferimento: prestito obbligo di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 4

Reti: 2

Assist: 0

- - -

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino, che ha rilasciato di recente un'intervista ai nostri microfoni dove ha ammesso di sognare un ritorno in rossonero. Intanto gioca altri 90' nel sentito derby contro il San Lorenzo, vinto per 2-0 e facendosi valere nei contrasti e nel gioco d'anticipo. Citiamo le pagelle di Olé che gli dà un 7: "Perde Cuello in area e la palla finisce sul palo. Dopodiché si è ambientato e gli attaccanti non gli hanno mai dato fastidio. Molto solido".

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 1

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Il Bologna conosce la sconfitta dopo una serie di 7 partite senza perdere. A Parma gioca la sua terza partita consecutiva da titolare. Prestazione nel complesso sufficiente, corre molto e chiede palla per tutta la gara, si propone ogni volta che può e cerca la rifinitura. Ma è poco servito. Al 74' il tecnico Vincenzo Italiano sceglie di toglierlo per inserire Fabbian.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 19

Reti: 4

Assist: 2

- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Altra panchina per lo svizzero, che viene gettato nella mischia a sei minuti dalla fine per cercare di aiutare il Napoli a raddrizzare una partita complicata a Como. Poco tempo a disposizione, i lariani vincono e i partenopei perdono il primo posto proprio una settimana prima dello scontro diretto contro l'Inter. Nulla da imputare all'elvetico, schierato come esterno d'attacco. Sono 10 i palloni toccati e anche un passaggio chiave, mal sfruttato.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Per media voto il belga è al decimo posto in Serie A (dati Tuttomercatoweb). Una statistica che deve fare riflettere: era davvero necessario privarsene? Dal suo rientro dall'infortunio la Roma ha svoltato, ha trovato un jolly prezioso e contro il Monza ha sfornato un'altra prestazione super, condita con un gol alla Dybala che strappa gli applausi dello stesso compagno in panchina. Con sole 21 partite a disposizione ha già battuto il suo record personale di reti...

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 21

Reti: 5

Assist: 4

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Il colombiano ha perso il posto da due partite. Siede in panchina nella sfida contro l'Atalanta, vinta dagli orobici per 0-5. Il suo sostituto Silvestri fin qui ha incassato otto reti nelle due gare giocate e chissà che Vasquez non si riprenda il posto. Era partito molto bene ma da fine dicembre le sue prestazioni sono calate.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 23

Reti subite: 32

Clean sheet: 5

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

Come contro il Lecce, anche all'Olimpico il centrocampista gioca gli ultimi 35 minuti. Entra con maggiore vivacità rispetto al compagno sostituito, ma il suo contributo resta marginale nell'economia di una partita ormai compromessa. Prova qualche giocata personale senza però riuscire a creare reali pericoli alla retroguardia romanista.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0