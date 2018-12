Il Milan non molla Fabregas, previsto un nuovo tentativo

Le imposizioni dell’Uefa obbligano il Milan a lottare per un posto in Champions League da subito. I rossoneri secondo la sentenza della Camera Giudicante devono raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2021 e gli introiti della Champions sono troppo importanti per la crescita del club. Ma per non mancare questo appuntamento il Milan dovrà sicuramente rinforzare l’organico a gennaio, soprattutto per fronteggiare la grave emergenza infortuni che ha dimezzato la rosa di Gennaro Gattuso nel corso dei mesi scorsi. Uno dei principali obiettivi del Milan a gennaio è prendere un centrocampista d’esperienza.

Tra i profili maggiormente seguiti dalla dirigenza milanista c’è Cesc Fabregas, il cui problema sostanzialmente resta la separazione dal Chelsea. Lo spagnolo vuole andare via perché gioca poco, il Milan per lui sarebbe una destinazione gradita, ma le richieste dei Blues spaventano Leonardo. Il direttore generale del Milan è in costante contatto con chi gestisce Fabregas, e l’intesa economica dovrebbe basarsi su un contratto di 30 mesi a circa 4 milioni annui. Ma resta da convincere il Chelsea che ha stabilito il prezzo per lasciarlo andare, circa 10 milioni di euro. Il Milan non ha intenzione di versare oltre i 2-3 milioni e spera che i buoni rapporti con la dirigenza del Chelsea possa alla fine condurre all’ok definitivo per il passaggio di Fabregas in rossonero. A inizio settimana prossima potrebbero esserci nuovi contatti per cercare di sbloccare la trattativa. Va segnalato che pure il Monaco e il Psg stanno pensando al centrocampista spagnolo.

Il Milan tuttavia sta sondando il mercato per preparare delle alternative, come Alfred Duncan del Sassuolo, un profilo diverso ma che comunque piace molto in via Aldo Rossi. Dalla lista sembrano essere stati depennati Sensi e Baselli, due nomi accostati al Milan nelle ultime settimane.