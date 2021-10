Il Milan ritrova Theo dal primo minuto: il turbo del francese sarà fondamentale con la Roma

Dopo un susseguirsi di notizie negative e di una conta degli infortunati che somigliava a un bottino di guerra, il Milan comincia a registrare una serie di aggiornamenti positivi sia sul campo che sul fronte infermeria. La gara con il Torino, in particolare, ha riconsegnato a Pioli Theo Hernandez che nel gergo della Formula 1 potrebbe essere definito il DRS rossonero: il francese, inequivocabile boost del Milan, può essere l’acceleratore dei rossoneri nella corsa scudetto. Sul campo della Roma, nella difficile trasferta con i giallorossi il Milan vuole compiere il definitivo sorpasso sul Napoli e per farlo avrà bisogno di Theo, uno degli uomini più rappresentativi del gioco e del piano tattico di Pioli.

PRONTO A RIPARTIRE - Dopo uno stop forzato ai box per la positività al Covid-19, Theo Hernandez è pronto a ripartire ed è pronto a farlo alla sua maniera. Nei minuti giocati con il Torino, il francese ha già mostrato un’ottima forma fisica che potrà crescere con un ulteriore rodaggio sul campo. L’esplosività di Theo dovrà ritrovare quella prorompenza e quella rapidità capace di tagliare in due le retroguardie avversarie: contro la fisica difesa della Roma, in particolare, la velocità del classe 97’ sarà un elemento chiave nel piano tattico di Pioli che punterà sin dal primo minuto sul contributo del francese.

RITROVARE IL GOL - Riconosciuto da molti come un attaccante aggiunto, Theo Hernandez è oggettivamente il jolly offensivo del mazzo a disposizione di Pioli. Abile a inserirsi, ottimo nello stacco di testa e dotato di una conclusione da bomber consumato, il francese potrebbe essere la chiave di volta per scardinare la difesa della Roma. Già in gol con i giallorossi nel 2019, Theo Hernandez vuole ritrovare il gol e lo vuole fare già da domani per migliorare i suoi già incredibili numeri e per aiutare il Milan a mantenere il primo posto in classifica.