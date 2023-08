Il Milan torna dagli USA con due importanti notizie di calciomercato

vedi letture

I risultati della tournée negli Stati Uniti non sono stati soddisfacenti, le indicazioni tecniche e tattiche sono state sicuramente interessanti, così come le ultime due news arrivate per quanto riguarda il calciomercato del Milan; nel match amichevole contro il Barcellona, infatti, Stefano Pioli non ha schierato due giocatori che, fino a questo momento, avevano sempre fatto parte dei test pre-stagione: De Ketelaere e Adli.

Segno chiaro

Il segnale è piuttosto chiaro: sia il numero 90 che il numero 7 non fanno più parte integrante del progetto tecnico e tattico del Milan; questo non vuol dire che saranno messi fuori rosa o che non saranno più a disposizione del mister, ma che la loro cessione, se dovessero arrivare offerte all'altezza, non troverebbe opposizione da parte della dirigenza rossonera e dello staff tecnico. Per entrambi, d'altronde, l'ultima stagione è stata assai negativa: De Ketelaere ha avuto tante occasioni ma non ha mai dato alcun tipo di apporto positivo, mentre ad Adli - per motivi legittimi - non ha mai avuto possibilità di dimostrare in partite ufficiali il suo valore.



Le offerte

Negli ultimi giorni, su De Ketelaere c'è stato l'interesse di diversi club di diversi campionati esteri: c'era la Real Sociedad dalla Spagna, il Marsiglia dalla Francia (che, però, sembra essersi già defilato), ma soprattutto c'è l'Atalanta dalla Serie A; il Milan sembra ormai convinto di lasciarlo partire: 3 milioni per il prestito oneroso, circa 23 per il riscatto, inserendo magari una percentuale sulla eventuale futura rivendita, senza contro-riscatto. Sono arrivati interessamenti, anche se non ancora offerte concrete, per Adli; il francese piace alla Salernitana, in Francia e in Olanda e il Milan per lasciarlo partire chiede 8 milioni di euro.