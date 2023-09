Il nuovo Milan è già nei piedi di Reijnders, Pulisic e RLC. In attesa di Okafor e Chukwueze

Per minutaggio, Tijjani Reijnders è uno dei 3 giocatori sempre presenti a mai sostituiti nel nuovissimo Milan a disposizione di Stefano Pioli. Lui, poi Maignan e Krunic. Questo la dice lunga sulla facilità con cui l'olandese si è calato nella parte e quanto poco ha impiegato a diventare una nuova colonna del centrocampo orfano di Tonali e, momentaneamente, Bennacer.

Quello dell'ex AZ è però solo uno dei protagonisti di questo avvio di stagione rossonero: gli altri giocatori meritevoli di sottolineatura sono evidentemente Christian Pulisic, per i 2 gol e per le giocate che hanno infiammato i tifosi, ma pure Ruben Loftus-Cheek. Il "fastidio" di Theo per la sua sostituzione contro la Roma la dice lunga su quanto la squadra sia già nelle sue mani.

Sui tanti altri nuovi milionari acquisti di Moncada & co, invece, occorre per ora sospendere il giudizio. Noah Okafor e Samuel Chukwueze si sono visti solo per una manciata di minuti e soprattutto sull'ex Villarreal le aspettative sono ogni giorno più alte, per qualità e soldi spesi. Yunus Musah si è visto pochissimo ma con uno strappo a tutto campo ha fatto capire cosa potrà dare. Mentre Sportiello, Romero e Pellegrino saranno probabilmente utilizzati solo più avanti, nelle pieghe di una stagione che si annuncia lunghissima.