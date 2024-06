Il particolare sul contratto di Camarda che fa davvero felici i tifosi del Milan

Nella giornata di ieri, Francesco Camarda, attaccante classe 2008, si è recato a Casa Milan per apporre la sua firma sul suo primo contratto da professionista con il Club rossonero; il ragazzo prodigio si legherà, a partire dal 1 luglio, alla squadra che lo ha cresciuto negli ultimi 8 anni per le prossime tre stagioni (il massimo consentito in Italia per un minorenne), andando a guadagnare circa 800mila euro annui con bonus che gli potrebbero far sfiorare quasi il milione.

Erano diversi mesi che si parlava di questo primo contratto con entusiasmi alterni: dopo l'esordio in Serie A, avvenuto nel novembre 2023, c'era tanta positività, poi scalfita da alcune voci negative tra inverno e le luci della primavera; effettivamente, sul ragazzo c'erano alcuni tra i top club europei (primo fra tutti il Borussia Dortmund pronto ad offrire 1,2 milioni di euro annui) e la dirigenza rossonera ha valutato con precisione puntigliosa quale fosse la miglior decisione da prendere, sia da un punto di vista tecnico che economico.Ciò che non è mai cambiato, in tutta questa lunga ma felice storia, è la volontà di Camarda: Francesco ha sempre e solo voluto il Milan, ha sempre e solo dediserato continuare a vestire la maglia rossonera, continua sempre e solo a sognare di far gol a San Siro con i colori che tifa e che ha indossato sin dai primissimi calci ad un pallone. Da ieri, con un contratto nuovo di zecca e la benedizione di Marco Van Basten. Ciò che può far davvero felici i tifosi del Milan, dunque, è che Camarda ha sempre avuto solo il Milan in testa, preferendolo ad altri top club senza avere alcun dubbio su che maglia indossare e su per quali colori segnare.