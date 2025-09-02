Il super centrocampo del Milan: esperienza, qualità e tante soluzioni per Allegri

Il reparto che il Milan ha rinforzato di più è senza dubbio il centrocampo dove sono arrivati ben quattro innesti: il primo è stato Samuele Ricci, poi è toccato a Luka Modric e Ardon Jashari, mentre l'ultimo in ordine di tempo è stato Adrien Rabiot, ufficializzato ieri, qualche ora prima del gong finale del mercato estivo. Ora tocca a Massimiliano Allegri far rendere al meglio la mediana milanista che è stata arricchita di esperienza, qualità e mentalità vincente.

MENTALITÀ VINCENTE - A portare quest'ultima sarà certamente il Pallone d'Oro Luka Modric che in bacheca ha ben 34 trofei, comprese le sei Champions League conquistate con il Real Madrid da protagonista. Anche Adrien Rabiot ha vinto parecchio nella sua carriera (21 titoli). Ecco, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, loro due sono coloro devono portare leadership ed esperienza internazionale al centrocampo del Milan che ora è senza dubbio uno dei migliori in Serie A. Ovviamente la risposta definitiva, anzi l'unica che conta, la darà il campo, ma è evidente che ci sono tutti gli ingredienti per vedere grandi cose in mezzo al campo.

TANTE SOLUZIONI - Tutto è nelle mani di Allegri che ora ha a disposizione tante soluzioni: oltre a Modric e Rabiot, sono arrivati anche Samuele Ricci e Ardon Jashari che hanno certamente aumentato la qualità della mediana milanista. In rosa ci sono poi due giocatori fisici come Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana, da cui il tecnico livornese si aspetta tanto anche a livello realizzativo (nei giorni scorsi ha dichiarato di pretendere "15 gol totali tra Loftus-Cheek e Fofana"). Insomma non manca certamente la varietà nel centrocampo milanista e di questo il più contento è certamente Max Allegri.

