Inutile dire che il Milan di Roma non vincerebbe l'EuroDerby

Il Milan a Roma ha giocato una partita ampiamente sottotono; anzi, più che sottotono: sottoritmo. Le cause sono evidenti: dalla lentezza del giro palla a più di qualche individualità non nei consueti standard atletici, dagli undici dietro la linea della palla della Roma ai tanti troppi falli dei giallorossi che non hanno mai permesso al match di prendere velocità e continuità.

Paragoni

Si è letto da più parti che il Milan visto a Roma non passerebbe le semifinali di Champions League da giocare contro l'Inter tra il 10 e il 16 maggio. Tale frase può essere vera se analizzata con una prima impressione, dato che, sì, è abbastanza evidente il fatto che i rossoneri dovranno mettere in campo un atteggiamento mentale e tecnico differente, ma stona nel momento in cui ci si ricorda che la Champions League non c'entra assolutamente nulla con il campionato e che tutto può realmente cambiare nel giro di qualche partita.



Inutile dirlo...

Tali differenze sono stati testimonianza anche in questa stagione: il Milan di gennaio-inizio febbraio che fa una grande partita in casa contro il Tottenham, il Milan pessimo di Firenze e di Udine che fa una grande gara a Londra, il Milan che pareggia con Empoli e Bologna che domina e non perde per tre volte contro il Napoli schiacchiasassi di questa stagione... La Champions League è un'altra storia, il derby è una storia a sé: ci passano motivazioni, ambizioni, status, prestigio, sogni, imprese, tensioni, pressioni molto differenti. È chiaro che, tra il 10 e il 16 maggio, il Milan dovrà avere un modo di scendere in campo all'altezza del valore della posta in palio, ma è inutile pensare di paragonare ciò che (non) si è visto a Roma con quello che si potrebbe vedere dopo il suono della musichetta Champions.