Krunic, il cambio a Kessiè che mancava al Milan: questa sera la prima dall'inizio per il bosniaco

Rade Krunic è un giocatore che abbina quantità alla qualità. Dalle caratteristiche tecniche simili a Kessiè, un cambio all'ivoriano era una delle necessità del centrocampo rossonero, in forte difficoltà senza un giocatore importante come Kessiè nella fase difensiva, giocatore di cui il Milan difficilmente si priverà a cuor leggero.

LA PRIMA - Krunic non aveva mai trovato la titolarità nelle amichevoli precedenti, subentrando intorno all'ora di gioco. Ecco, dunque, che nell'amichevole di oggi contro il Feronikeli la prestazione del centrocampista bosniaco sarà molto indicativa per Marco Giampaolo, per capire a che punto sia il suo ex giocatore ai tempi di Empoli con l'inserimento negli schemi del nuovo mister.

CON BIGLIA E CALHANOGLU - Il bosniaco, completato pienamente il recupero dalla lesione muscolare dello scorso maggio, è quindi pronto ad inserirsi nella mediana rossonera. Questa sera agirà sull'interno destro, a completare il reparto con Lucas Biglia e Hakan Calhanoglu, già protagonisti con Giampaolo nelle recenti gare di ICC. Krunic prenderà il ruolo che è stato fin qui di Borini, adattato a mezzala destra vista la penuria di centrocampisti a disposizione.