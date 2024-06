L'Atalanta parlerà con il Milan per De Ketelaere: due strade. Il punto sul riscatto

vedi letture

Per la terza estate consecutiva Charles De Ketelaere sarà protagonista. Dopo la trattativa estenuante del luglio 2022 in cui il Milan lo strappò al Bruges che fu osso duro nella trattativa, l'estate scorsa è stata quella dell'immediato addio con il belga, girato in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta, che nel corso dei prossimi mesi potrebbe diventare definitivo.

Percassi dixit

Come detto Charles De Ketelaere ha giocato questa stagione in prestito all'Atalanta, sapendo che al termine della stagione il suo futuro avrebbe potuto vivere l'ennesimo bivio: il ritorno al Milan se le cose alla Dea non fossero andate bene, la conferma in nerazzurro se le cose fossero andare per il meglio. In questa stagione il belga ha totalmente rivoluzionato la sua immagine, sporcata dopo una prima stagione da zero gol e un assist con il Milan. Con l'Atalanta ha giocato 50 partite segnando 14 gol, mettendo la ciliegina sulla torta nel corso delle ultime settimane della stagione con la vittoria dell'Europa League. Nel corso dell'anno sia il tecnico Gasperini che il presidente Percassi hanno spesso parlato di De Ketelaere. Specialmente quest'ultimo ha parlato spesso in toni positivi alla domanda sul riscatto del calciatore di proprietà del Milan. Le ultime dichiarazioni sono arrivate nella giornata di ieri: "Abbiamo finito ieri, con il Milan avremo modo di parlare e riprenderemo la relazione, sapendo quello che ha fatto l'Atalanta in questi mesi e quello che ha fatto lui".

Due strade

In ottica Milan, dunque, le strade sono due: da una parte l'Atalanta potrà pagare i 23 milioni più bonus previsti dal riscatto, a cui si aggiunge anche una percentuale sulla futura rivendita, dall'altra i bergamaschi si siederanno al tavolo con la dirigenza rossonera per ottenere uno sconto. Visto il rendimento del giocatore, la volontà della società bergamasca di tenerlo e gli accordi precedentemente presi tra le due società, con ogni probabilità e a rigor di logica il Milan spingerà chiaramente perché venga pagato l'intero riscatto. Questo ovviamente potrebbe portare benefici importanti e immediati per il club di via Aldo Rossi, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. I soldi che potrebbero arrivare dalla cessione a titolo definitivo di De Ketelaere ma anche da quella possibile di Alexis Saelemaekers al Bologna, saranno reinvestiti sul mercato dai rossoneri. Il Milan ha l'esigenza di prendere un nuovo centravanti così come un difensore centrale. Poi con ogni probabilità si punterà anche a un centrocampista difensivo e un terzino destro.