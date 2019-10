L'inamovibile Suso e il precedente all'Olimpico: ancora una chance per lo spagnolo

Sembrava che la partita pareggiata in extremis, con la mancata rincorsa di Suso per impedire a Calderoni di scoccare il tiro nel recupero, potesse rappresentare la giusta occasione per Pioli per provare a trovare diverse soluzioni in attacco. Soluzioni che non prevedessero l'utilizzo dello spagnolo, autentico capro espiatorio in questo momento di difficoltà dei rossoneri e bersaglio della tifoseria, che ha fatto schizzare l'hashtag #SusoOut in vetta alle tendenze social italiane a inizio settimana. Invece, con ogni probabilità, il tecnico di Parma non farà a meno del suo numero 8 anche nella sfida contro la Roma, nonostante le prestazioni sottotono di questo inizio di campionato.

L'ESEMPIO DI CALHA - Suso è stato preso di mira da tutta San Siro alla lettura delle formazioni, così come Calhanoglu e altri compagni di squadra. Il turco, però, è riuscito a tramutare i fischi in applausi anche prima di segnare il gol del momentaneo vantaggio del Milan. Il calendario tosto del Milan - nelle prossime cinque partite incontrerà Roma, Spal, Lazio, Juventus e Napoli - può rappresentare paradossalmente un vantaggio per lo spagnolo. Pioli, infatti, difficilmente potrà sperimentare troppo in sfide così complicate sulla carta, anche se non ha comunque escluso la possibilità in futuro di vedere giocare Piatek e Leao in coppia.

NUOVA CHANCE - Si profila una nuova possibilità per Suso, dunque, in uno stadio che lo ha visto protagonista nell'unica vittoria rossonera tra le mura amiche giallorosse negli ultimi 7 incontri: era il 25 febbraio del 2018 e lo spagnolo fu l'autore dell'assist per il gol di Cutrone che stappò il match, con il classico movimento a rientrare e il successivo cross dietro la difesa. Poi ci pensò Calabria, che dovrebbe rientrare titolare dopo la squalifica contro il Lecce, a chiudere la partita con uno splendido tocco sotto a scavalcare Allison. Che Suso possa rivelarsi nuovamente decisivo nella Capitale?