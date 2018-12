La crisi di Calhanoglu preoccupa il Milan. E se facesse come l'anno scorso?

Oltre a Suso, colui che dovrebbe dare qualità alla manovra milanista è Hakan Calhanoglu, ma purtroppo finora il turco non sta fornendo prestazioni positive, anzi sta trovando parecchie difficoltà. Nonostante Gattuso gli stia dando sempre grande fiducia, il numero 10 milanista non sta riuscendo a rendere come sa e in casa rossonera c'è parecchia preoccupazione per la sua involuzione.

IN DIFFICOLTA' - In questa prima parte di stagione, Calhanoglu ha avuto qualche infortunio e anche qualche problema extra-campo, ma da lui è lecito aspettarsi di più perchè è uno dei rossoneri con maggiore qualità. Va detto però che anche lo scorso anno il turco ha avuto molto difficoltà nei primi mesi della stagione: la svolta è infatti arrivata nel derby di Coppa Italia del 27 dicembre, dopo il quale il numero 10 milanista ha iniziato finalmente ad essere decisivo.

CAMBIO DI ROTTA - Per capire il cambiamento di rendimento basta vedere i suoi numeri in Serie A: prima di quel giorno, Hakan aveva infatti segnato un solo gol e fornito due assist, mentre dopo la sfida di coppa contro l'Inter ha siglato cinque reti in campionato e regalato sei passaggi decisivi ai compagni. Insomma, un cambio di rotta importante ed evidente, nella speranza che possa avverarsi anche quest'anno, magari dopo Frosinone-Milan del 26 dicembre.