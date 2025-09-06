La lista Serie A del Milan dopo il mercato: rosa da 22 giocatori, liberi 3 slot per gli "stranieri"
Il mercato rossonero appena concluso è stata una vera rivoluzione: numerose operazioni in entrata ed in uscita che hanno cambiato totalmente volto alla rosa. Finito il calciomercato il Milan ha consegnato alla Lega Serie A la lista dei 25 giocatori da utilizzare in campionato: una lista ha dei criteri specifici di compilazione e non è modificabile (salvo eccezioni particolari come un lungo infortunio di un portiere) fino all'apertura del mercato di gennaio. Vediamo insieme i criteri e la lista presentata dal Club:
In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:
- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.
- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.
I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.
Portieri
Maignan, Pietro Terracciano, Torriani
Difensori
Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi
Centrocampisti
Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli
Attaccanti
Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Balentien
LISTA STRANIERI (14 su 17)
1- Maignan
2- Tomori
3- Pavlovic
4- Estupinan
5- Modric
6- Fofana
7- Jashari
8- Loftus-Cheek
9- Rabiot
10- Saelemaekers
11- Pulisic
12- Leao
13- Nkunku
14- Santi Gimenez
VIVAIO ITALIA (3 su 4)
Pietro Terracciano
Ricci
De Winter
VIVAIO MILAN (1 su 4)
Gabbia
U22 (illimitati)
Torriani
Bartesaghi
Odogu
Athekame
Balentien
Adli*
*fuori dal progetto e non registrato
Nel totale una rosa da 22 elementi, con il 2006 Balentien che farà la spola tra Prima Squadra e Milan Futuro. Nel caso in cui il Milan decidesse, durante il mercato di gennaio, di dover rinforzare la rosa ci sarebbero ben tre slot per gli "stranieri" da riempire.
