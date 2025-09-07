La trasformazione di Leao a centravanti è iniziata. Obiettivo 20 gol stagionali

La difesa a tre non è stata l'unica novità tattica che Massimiliano Allegri ha portato dalle parti di Milanello. L'attacco a due punte con una mediana riempita da una linea a cinque sono le altre. In queste c'è poi intrinseca quella che riguarda direttamente e personalmente Rafael Leao, per il quale si può parlare di evoluzione più che di rivoluzione.

Allegri ha infatti cominciato a lavorare con il portoghese con un obiettivo: trasformarlo da esterno di spinta a centravanti d'area, cosa che sembrerebbe essere nelle corde del numero 10 del Milan dopo quanto fatto vedere nei 17 minuti in campo contro il Bari. Tante soluzioni ma soprattutto una rete di testa da vero centravanti. Non solo. Leao è stato diverso, nella posizione in campo, nell'interpretazione del ruolo, nell'atteggiamento. In tutto. E questo non può che fare contento Max Allegri, che vede in lui una risorsa necessaria per riportare il Milan dove merita.

Ovviamente ci vorrà un po' di tempo per vederlo a pieno regime, non solo fisico, considerato l'infortunio al polpaccio che l'ha fermato, ma anche tecnico, ma la trasformazione di Leao a centravanti è cominciata, e l'obiettivo è chiaro: 20 gol stagionali.