LaPresse - Incontro Gazidis-media, ecco i quattro punti emersi

E' iniziata da poco l'avventura rossonera di Ivan Gazidis, ma l'A.d ha voluto incontrare a Casa Milan i direttori dei principali media.

Quattro sono le priorità del nuovo amministratore delegato del Milan, come sottolinea LaPresse: rifondazione del club, la costruzione del nuovo stadio, la crescita commerciale e il riposizionamento del club nel calcio europeo. Questi quattro obiettivi saranno ricercati, dal manager sudafricano con l'aiuto dell'esperienza maturata negli anni in Inghilterra. Lo stadio, inoltre, sarà la pietra da cui ripartire. Il nuovo impianto, il cui luogo è ancora da definire, sarà costruito insieme all'Inter e, nei piani di Gazidis, dovrà essere lo stadio più bello al mondo. Il Milan non si è posto scadenze. L'idea è quella di procedere attraverso investimenti nel settore giovanile, nel migliorare le strutture e nell'area commerciale. A fare da sfondo a tutti questi movimenti c'è la garanzia di Furlani, che rappresenta Elliott. Infine, sotto l'aspetto sporitvo, Gazidis ha specificato che il Milan non potrà permettersi ingenti spese sul mercato ma che ripartirà sfruttando il settore giovanile. E' fondamentale restare con i piedi per terra. Il Milan, in buona sostanza, non potrà permettersi un Cristiano Ronaldo. La chiave sono i "local boy" cari a Gazidis, il simbolo è Paolo Maldini.