Leao, 4 allenamenti per esserci col Bologna: a caccia del gol in A a San Siro

Come riportato da MilanNews.it, anche nella giornata di ieri, la prima di lavoro in gruppo della settimana verso la sfida al Bologna di domenica sera a San Siro, Rafael Leao ha lavorato a parte come previsto dal suo programma riabilitativo post infortunio muscolare al polpaccio. L'obiettivo del portoghese e dello staff di Allegri è chiaro: rimettere il numero 10 a disposizione del tecnico di Livorno almeno per la panchina in occasione della prossima partita.

4 allenamenti

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, da qui alla gara contro il Bologna in programma alle 20.45 a San Siro, il Milan e Rafael Leao hanno ancora a disposizione 4 allenamenti: oggi, domani, venerdì e la rifinitura della vigilia. In questo lasso di tempo la speranza è di rivedere, almeno da domani quando il gruppo sarà completo di tutti i Nazionali, il portoghese al lavoro con il resto della squadra pronto per sedere almeno in panchina. Durante questa sosta sia Rafa Leao che Christopher Nkunku hanno sfruttato anche i giorni di pausa per lavorare a Milanello: il primo per recuperare dall'infortunio, il secondo per entrare quanto prima in condizione.

Obiettivo gol

L'ultimo ricordo che i tifosi rossoneri hanno di Rafael Leao, prima della sostituzione per un problema al polpaccio nella gara di Coppa Italia contro il Bari, è la rete segnata proprio contro i pugliesi, qualche secondo prima. Con uno stacco di testa da centravanti vero, il numero 10 aveva aperto i conti delle segnature stagionali del Milan. Ed è proprio il gol a San Siro che viene inseguito dal portoghese: in Serie A manca da troppo tempo. L'ultima volta che Leao ha segnato in campionato davanti al proprio pubblico era la partita contro la Salernitana del maggio 2024, l'ultima di campionato in cui ci furono i saluti per Pioli, Giroud e Kjaer. La scorsa stagione gli 8 gol in A sono arrivati tutti in trasferta. L'obiettivo, con un Allegri più in panchina, è quello di elevare il suo rendimento in fase realizzativa.