Leao a Casa Milan, ma (per ora) non per il rinnovo. Le sensazioni sono positive

Nella giornata di ieri, Rafael Leao ha raggiunto, accompagnato dal padre Antonio, Casa Milan, dove, dopo aver acquistato alcune magliette, è stato immortalato a dispensare sorrisi, selfie e autografi ai tifosi milanisti presenti in zona Aldo Rossi. Semplice shopping, dunque, ma la speranza è che presto una scena simile possa ripetersi sempre in zona Aldo Rossi, ma più all'interno degli uffici del club rossonero.

Lo si deve blindare

Il portoghese è in un periodo on fire sul campo: dopo aver trascinato il Milan nel triplo confronto contro il Napoli, ha deciso praticamente da solo anche la sfida di campionato contro il Lecce; in questo momento, quello decisivo della stagione, sembra praticamente immarcabile. Ed è logico che tanto più si gode della sua prestazioni tanto più si pensa che si debba fare il possibile per trattenerlo ancora al Milan... Le discussioni per il suo rinnovo di contratto vanno avanti ormai da un paio di anni ed è praticamente certo che entro giugno si arriverà ad una soluzione, qualunque essa sia.



Sensazioni positive

Il Milan vuole blindarlo e le sensazioni sono positive: mai come oggi Leao sembra essere vicino al rinnovo. "La fiducia cresce", aveva dichiarato Paolo Maldini prima dell'andata dei quarti di finale di Champions League, al quale hanno fatto seguito le dichiarazioni dello stesso portoghese dopo la gara di ritorno: “Sono molto contento di essere qua. Come ho già detto prima il Milan è casa mia. Ho ancora un anno di contratto, stiamo parlando…. Voglio rimanere.. Però ci sono altre cose da sistemare". Dalla multa, agli agenti, passando per la clausola e l’ingaggio: non è scontato e non è semplice, ma se c'è la volonta di tutti...