Leao, ecco il "nuovo" 9 del Milan: Allegri lo mette al centro dell'attacco rossonero

Dopo aver saltato le prime due partite del nuovo campionato contro Cremonese e Lecce a causa del problema muscolare al polpaccio rimediato a metà agosto nel match di Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao è pronto a tornare a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali quando il Milan sarà impegnato a San Siro contro il Bologna. Il recupero del portoghese procede bene, settimana prossima tornerà ad allenarsi in gruppo e poi sarà certamente tra i convocati del tecnico livornese per la sfida contro gli emiliani.

NUOVO RUOLO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, dopo un pre-campionato molto positivo, l'infortunio al polpaccio ha frenato un po' Leao che nel 3-5-2 di Allegri sarà il "nove" designato e lo sarà al di là di chi giocherà al suo fianco tra Pulisic e il neo arrivato Nkunku. Non è da escludere che più avanti si possa passare al 4-3-2-1, ma per il portoghese cambierà poco perchè sarà comunque lui il vertice offensivo del Diavolo. Ancora di più delle ultime stagioni, ci sono grandi aspettative intorno a Rafa che deve fare finalmente quel salto di qualità che non è mai riuscito a fare finora.

ATTEGGIAMENTO - Allegri è convinto e fiducioso di aver toccato le corde giuste con Rafa che fin dal primo giorno di ritiro a Milanello ha messo in mostra un atteggiamento diverso rispetto agli anni scorsi. Il suo processo di maturazione prevede ovviamente anche qualche strigliatina o regoletta da rispettare: "Allegri e Ibrahimovic mi chiedono di usare meno i social" ha confessato Rafa in una delle sue ultime dirette su Twitch. Il suo pensiero primario deve essere sempre e solo il campo dove deve dovrà dimostrare a tutti di essere finalmente un top player fatto e finito.