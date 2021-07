LIVE MN - Amichevole, Milan-Pro Sesto (6-0): triplice fischio a Milanello

TRIPLICE FISCHIO: MILAN 6-0 PRO SESTO

91' - GOOOOOOOOOAAAAAALLL DEL MILAN! Ancora Kerkez! Lanciato in profondità, l'ungherese trova la doppietta personale con un mancino sul secondo palo a tu per tu col portiere. MILAN 6-0 PRO SESTO

90' - GOOOOOOOOOAAAAAALLL DEL MILAN! All'ultimo minuto il terzino sinistro ungherese Kerkez chiude i conti con un mancino potente dal vertica basso sinistro dell'area piccola. MILAN 5-0 PRO SESTO

88' - Altra botta da fuori area di Colombo, ma il suo tiro viene respinto centralmente dal portiere della Pro Sesto.

87' - Capone vicino al goal: tiro verso la porta e parata del portiere ospite. Sulla ribattuta scambio Hauge-Colombo e sinistro alto del 29.

79' - Colombo si libera e calcia con potenza di sinistro dal limite: palla a lato.

75' - GOOOOOOOOOAAAAAALLL DEL MILAN! Dopo il palo colpito da Colombo, la palla finisce sui piedi di Pobega che, calciando dal limite, trova prima il palo e poi la (sfortunata) deviazione nella propria porta del portiere della Pro Sesto. MILAN 4-0 PRO SESTO

71' - Entra Robotti per Di Gesù: non cambia nulla nel centrocampo rossonero.

70' - Hauge vicinissimo al goal con il tiro... alla Hauge: palla rasoterra sul secondo palo e montante pieno colpito.

69' - Gran palla di Colombo per Capone, il quale, però, sbaglia nuovamente a tu per tu col portiere ospito. Peccato!

68' - Bella trama dei rossoneri che porta alla conclusione finale di Pobega: palla alta sopra la traversa.

63' - Doppio tiro in rapida successione per Tommaso Pogeba: il primo è sbilenco, il secondo viene deviato in angolo dal portiere della Pro Sesto. Sul corner che ne segue, colpo di testa ravvicinato di Roback che, però, non inquadra la porta.

54' - Altra occasione per Capone, questa volta creata praticamente in solitaria: il suo tiro dal limite interno dell'area finisce alto sopra la traversa.

46' - Errore della difesa ospite e occasionissima per il neo entrato Capone, il quale, però, la spreca calciando a lato da buona posizione.

45' - Inizia il secondo tempo sul Milan in vantaggio per 3-0 sulla Pro Sesto.

FORMAZIONE SECONDO TEMPO MILAN (4-2-3-1): Plizzari; Conti, Stanga, Caldara, Kerkez; Pobega, Di Gesù; Roback, Capone, Hauge; Colombo. All. Pioli

--

FINISCE IL PRIMO TEMPO - MILAN 3-0 PRO SESTO

45' - Azione in bello stile di Castillejo e cambio di gioco per Theo Hernandez, il cui tiro mancino - in stile Torino-Milan - viene respinto da Del Frate.

40' - A terra Gabbia per un problema alla coscia destra: dopo un minuto di pausa si riprende senza conseguenze.

38' - GOOOOOOOOOAAAAAALLL DEL MILAN! Samu Castillejo, tra i più pimpanti, trova la rete con un mancino secco dai 20 metri su assist di Bennacer. MILAN 3-0 PRO SESTO

35' - Corner di Tonali: la palla vagante in mezzo viene raccolta da Rafael Leao e appoggiata verso il limite dell'area per il tiro di un compagno ribattuto, successivamente, dalla difesa ospite.

30' - La prima mezz'ora stagionale dei rossoneri è ottima: dominio totale sulla Pro Sesto, a cui non è stata concessa alcuna occasione.

22' - GOOOOOOOOOAAAAAALLL DEL MILAN! Raddoppio immediato dei rossoneri con Leao! Servito in profondità da D. Maldini, il portoghese si sposta il pallone sul destro partendo da sinistra infilandolo in porta con un bellissimo tiro a giro. MILAN 2-0 PRO SESTO

19 ' - GOOOOOOOOOAAAAAALLL DEL MILAN! Contropiede rapidissimo del Milan post corner per la Pro Sesto: galoppata di Theo, palla per Bennacer e tiro incrociato sul secondo palo per il vantaggio rossonero. MILAN 1-0 PRO SESTO

17' - Bello spunto di Castillejo sulla destra e palla in mezzo per Leao che fa da sponda per Tonali; il tiro del numero 8 dal limite dell'area viene, però, deviato e finisce docile tra le mani del portiere ospite.

15' - Krunic intercetta il giro palla della Pro Sesto per poi proporsi in avanti: il pallone gli arriva sulla sinistra, lo sposta sul destro e calcia verso il primo palo, non impenserendo, però, Del Frate.

10' - Bell'uno-due (solito) del Milan sulla sinistra tra Theo e Bennacer che porta al cross in mezzo del terzino: palla in corner.

7' - Azione manovrata del Milan con conclusione mancina dal limite di Bennacer: palla a lato, ma la partenza dei rossoneri è sicuramente positiva.

5' - Corner di Castillejo e stacco di Leao: palla alta sopra la traversa senza brividi per la porta della Pro Sesto

3' - Prima occasione per il Milan con D. Maldini, bravo a recuperare un pallone vagante al limite dell'area; non riesce, però, nel tiro in porta a causa della chiusura di tre avversari.

1' - Fischia il sig. Di Graci di Como: via a Milan-Pro Sesto!

-----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, D. Maldini; Leao.

A disp.: Plizzari, Pseftis, Desplanches, Conti, Hauge, Pobega, Colombo, Caldara, Di Gesù, Capone, Robotti, Kerkez. All. Pioli

PRO SESTO (4-2-3-1): Del Frate; Giubilato, C. Maldini, Marzupio, Caverzasi; Gattoni, Marchesi; Motta, Gualdi, Scapuzzi; Capogna.

A disp.: Fasolini, Gianelli, Costante, Della Giovanna, Beltramini, Kone, Carnevale, Grandi, Parrinello, Serra, Ferrero. All. A. Filippini

Arbitro: Di Graci di Como

-----

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio!

Ad una decina di giorni circa dal primo giorno di raduno a Milanello, Romagnoli e compagni sono pronto per la prima amichevole stagionale contro la Pro Sesto. Seguila con il live testuale di MilanNews.it: calcio d'inizio fissato per le 17!