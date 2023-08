live mn - Bologna-Milan (0-2): buona la prima! Il Milan vince all'esordio

FINE PARTITA, BOLOGNA-MILAN 0-2 - Buona la prima per i rossoneri! Al Dall'Ara basta un buon primo tempo dove Pulisic e Giroud sono stati assoluti protagonisti: primo gol in rossonero per l'americano, rete e assist per il bomber francese. Bene anche Reijnders che sforna il suo primo assist. Nella ripresa il Milan ha abbassato un po' i ritmi ma è riuscito a portare a casa i tre punti. Esordi per Chukwueze ed Okafor

94' Punizione interessante per il Bologna: nessun pericolo

90' Cinque minuti di recupero

90' PALO DI LEAO! Grande contropiede lanciato da Krunic, Leao ha una prateria davanti a sè, entra in area e mette letteralmente a sedere due avversari. Il suo sinistro però, in diagonale, si infrange sul palo

88' Ultimo cambio nel Milan: dentro Kjaer per Thiaw

87' Triplo cambio nel Bologna: dentro Van Hoojdonk, Corazza e Urbanski. Fuori Zirkzee, Lykogiannis e Ferguson

86' Svarione clamoroso di Kalulu che regala palla al Bologna che poi non riesce, per fortuna del Milan, a capitalizzare

84' Ci prova Pobega dalla distanza: tiro telefonato e parata di Skorupski

81' Pericoloso Kalulu su corner che per poco non impatta il pallone. Altro giro dalla bandierina

77' Ammonito anche Zirkzee nei rossoblù

76' Giallo per Krunic che ferma una ripartenza del Bologna

72' Quadruplo cambio nel Milan: esordio ufficiale per Okafor, fuori Giroud. Esordio anche per Chukwueze al posto di Pulisic. Dentro anche Pobega e Kalulu per Loftus e Calabria. Cambio anche per il Bologna: dentro El Azzouzi, fuori Dominguez

71' Cooling break

69' Angolo per il Bologna: Maignan, nel traffico, smanaccia

66' Ora il Milan prova a mettere ordine e controllare il possesso di palla

62' Il Milan prova a uscire dagli spogliatoi: Reijnders da fuori area ma la conclusione è centrale

61' DOPPIO INTERVENTO DI MAIGNAN! Prima grande intervento di istinto su Aebischer, ostacolato bene da Reijnders: parata di spalla. Poi il francese attento sul colpo di tacco ravvicinato di Posch

54' E' sempre Ferguson il più pericoloso del Bologna: altro sinistro da fuori area che sibila alto sopra la traversa di Maignan

51' Primo giallo della stagione per il Milan: proteste eccessive di Theo Hernandez dopo un fallo non fischiato da Pairetto

49' Azione travolgente di Loftus-Cheek sulla fascia: semina due avversari ma poi viene chiuso sul fondo

46' Subito pericoloso il Milan. Leao si presenta in area ma non riesce ad avere il guizzo al momento giusto: il suo cross si spegne sul fondo

46' Riparte il match! Il Milan è rimasto in panchina all'intervallo: spogliatoio del Dall'Ara senza aria condizionata. Un cambio nel Bologna: fuori Moro, dentro Orsolini. I rossoneri con gli stessi undici dei primi 45 minuti

FINE PRIMO TEMPO - Gran primo tempo di Giroud e Pulisic che trascinano il Milan nel primo tempo della stagione. Il bomber francese apre le danze sul primo assist rossonero di Reijnders. Poi Pulisic si inventa un gran gol dopo un triangolo con Olivier.

48' Ora pericoloso il Bologna: Posch si inserisce in area e sciupa di testa da buonissima posizione

46' Punizione di Lykogiannis che si invola alta sopra la traversa di Mike Maignan: pericolo scampato

45' Quattro minuti di recupero

44' Fallo di Leao al limite dell'area rossonera: trattenuta su Aebischer che stava entrando in area di rigore su lancio dalla destra

41' Si riparte: tutto ok per Theo e Lykogiannis

39' Super contropiede del Milan: Theo riparte e appoggia a Reijnders che manda in porta lo stesso terzino francese. Skorupski esce in scivolata sul pallone ma travolge Theo cha cade addosso a Lykogiannis. Entrambi a terra

33' Ancora Ferguson pericoloso, il migliore dei suoi: un po' troppo spazio per lo scozzese che da posizione defilata arriva al tiro. Attento Maignan

30' Primo giallo per il Bologna: Aebischer sul taccuino di Pairetto dopo aver fermato Leao lanciato in campo aperto

28' ANCORA PULISIC-GIROUD! Gran palla dell'americano per Olivier che prova il sinistro di controbalzo: Skorupski è attento e mette in angolo. Sugli sviluppi del corner Leao prova la rovesciata ma non colpisce bene

24' Cooling break. Milan scatenato in vantaggio di due reti

21' GOLAAAAAZO DI PULISIC!!!! SUPER GOL DI CAPITAN AMERICA. Il nuovo 11 rossonero prende palla sulla trequarti, chiede il triangolo a Giroud che gliela mette sul piede destro: missile che si insacca alla destra di Skorupski. 2-0 Milan dopo venti minuti e primo gol di Pulisic in rossonero!

19' Bologna aggressivo: già 5 falli commessi, ancora 0 le irregolarità rossonere

17' Pericoloso ancora Reijnders con un cross pericoloso in mezzo all'area: libera la difesa rossoblù

15' Prova a rispondere il Bologna: Zirkzee si libera in area ma viene fermato da Thiaw. Il pallone arriva dalle parti di Ferguson che prova la botta da fuori: esterno della rete

11' GOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAN! OLIVIER GIROUD! Milan in vantaggio dopo un inizio difficile. Gran palla di Pulisic per l'inserimento di Reijnders che tocca in mezzo per Giroud che di prima intenzione batte Skorupski. 1-0 per il Milan! Primo gol stagionale per il francese, primo assist in rossonero per Reijnders

9' Tutto bene per l'americano che si rialza senza problemi

8' Pulisic a terra dopo una scivolata difensiva su Posch

7' Il Milan prova ad alzare i giri del motore: recupero in avanti di Giroud che apre la strada a Pulisic. L'americano serve Leao che prova a entrare dalla sinistra ma non trova l'appoggio in area per Reijnders

1' Subito il Bologna pericolosissimo dopo 20 secondi: botta impressionante di Lykogiannis che fa tremare la traversa con un tiro da oltre 25 metri!

1' Si comincia: parte la stagione del Milan!

- Prima della partita si osserverà un minuto di silenzio in memoria di Carlo Mazzone, storico allenatore scomparso sabato scorso. Nella sua carriera tre esperienze sulla panchina del Bologna

- L'arbitro della sfida sarà il signor Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti, Berti e Cipressa gli assistenti. Al Var la coppia Marini e Maggioni, mentre il quarto ufficiale sarà Volpi

FORMAZIONI UFFICIALI

Tutto pronto al Dall'Ara! Fra pochi minuti il fischio di inizio dell'esordio stagionale del Milan. I rossoneri aprono il loro campionato in casa del Bologna di Thiago Motta. Dopo le vittorie di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta, la squadra di Pioli vuole subito rispondere presente e misurarsi dopo un'estate ricca di cambiamenti a livello di risorse, tattici e dirigenziali. Rimanete su MilanNews.it per seguire la cronaca testuale della prima gara della stagione 2023/2024 dei rossoneri!