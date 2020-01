LIVE MN - Cagliari-Milan (0-2): Leão e Ibra firmano il successo in Sardegna

Dopo un primo tempo incolore il Milan torna in campo con un altro piglio: passano infatti pochi secondi e Leão, servito benissimo da Castillejo, trova la rete del vantaggio. I rossoneri si sbloccano mentalmente e riescono a prendere in mano il pallino del gioco, neutralizzando facllmente le scorribande dei padroni di casa. Nonostante una buona prova da parte di tutti, l'uomo del giorno però non può che essere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha offerto un'ottima prestazione, coronata poi dal gol dello 0-2 che ha riportato i rossoneri alla vittoria che mancava da più di un mese. Non male per un 38enne.

96' Termina il match, il Milan torna alla vittoria grazie alle reti di Leão e Ibrahimovic.

95' Palla lunga per Cerri, bravo Musacchio a chiudere in fallo laterale.

91' Brivido in area rossonera. Donnarumma blocca facilmente un cross ma cadendo gli sfugge la palla per un attimo. Gli avversari non se ne accorgono e il portiere rossonero rimedia immediatamente.

90' Ci saranno sei minuti di recupero.

89' Terzo e ultimo cambio per il Milan: esce Leão, entra Rebic.

86' Problema fisico per Donnarumma, ma il portiere rossonero fa segno di poter resistere.

84' Rimane a terra Musacchio dopo uno scontro con un avversario.

82' Ibrahimovic aveva trovato un grandissimo gol, in tuffo di testa: annullato giustamente per fuorigioco.

78' Non molla il Cagliari, ma i tentativi dei sardi sono imprecisi.

75' Doppio cambio per il Cagliari: fuori Nandez e Rog, dentro Castro e Ionita.

73' Grandissima percussione di Leao, che parte da centrocampo e arriva in area di rigore. Il portoghese, contrastato dal difensore del Cagliari, cade. Per l'arbitro non c'è nulla.

72' Secondo cambio per il Milan, esce Calabria ed entra Conti.

71' Non ce la fa Calabria, il terzino rossonero chiede il cambio.

70' Altra grande uscita bassa di Donnarumma, che si butta con coraggio sul pallone e anticipa Cerri.

68' Primo cambio per il Cagliari: fuori Simeone, dentro Alberto Cerri.

64' GGGGOOOOOOLLLLLL GGGGGGGOOOOOOOOLLLLL GGGOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DEL MILAAAAAAN! ZLATAN IBRAHIMOVIC DA IMPAZZIRE. Gol tanto bello quanto "semplice": cross basso di Theo dalla sinistra, conclusione di prima dello svedese che di sinistro la incrocia. 2-0 Milan, Ibra subito decisivo.

63' Primo cambio per il Milan: fuori Calhanoglu, dentro Bonaventura.

60' Ammonito anche Bennacer. Decisione molto severa di Abisso, per l'algerino è l'ottavo giallo della stagione.

59' Ammonito Luca Pellegrini per un brutto fallo su Castillejo.

58' Ottima uscita di Donnarumma che anticipa ed evita con coraggio sia difensore che attaccante.

57' La conclusione dello svedese si infrange sulla barriera, nulla di fatto.

56' Grandissima incursione centrale di Ibrahimovic, che guadagna un calcio di punizione da ottima posizione. Sarà proprio lui a battere.

54' Faragò tenta la conclusione dalla distanza dopo un'azione insistita del Cagliari: palla alta di molto.

50' Simeone tenta il gol dell'anno in rovesciata, ma la conclusione dell'attaccante finisce alta.

49' Altra occasione per il Milan! Theo serve Ibra in area, ma lo svedese non è reattivo e non riesce a trovare lo spazio per la conclusione in porta.

47' GGGGGGGGGOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DEL MILAN!! RAFAEL LEÃO! Il portoghese, servito in profondità da Castillejo, aggancia il pallone, guarda Olsen e tira dall'interno dell'area. Il pallone, deviato da un difensore, scavalca beffardo il portiere. Milan in vantaggio pochi secondi dopo l'inizio della ripresa.

46' Si riparte dallo 0-0 del primo tempo, inizia la ripresa. Primo pallone per il Cagliari.

Ennesima prova poco convincete dei rossoneri, che anche con il 4-4-2 non riescono mai a dare l'impressione di poter essere pericolosi, se non con azioni casuali. Ibra è stato cercato spesso dai compagni ed è proprio lo svedese il giocatore ad essere andato più vicino al gol: Olsen e il palo gli hanno negato la gioia. Nel secondo tempo servirà tutto un altro Milan per portare a casa i tre punti da una trasferta difficile.

45' Finisce a reti inviolate il primo tempo di Cagliari-Milan.

44' Non ci sarà recupero.

42' Altra bella chiusura di Calhanoglu, che sulla fascia sinistra blocca Faragò e guadagna una rimessa dal fondo.

39' Bel cross di Pellegrini dalla sinistra che trova Simeone in area. L'argentino è bravo a colpire di testa ma Donnarumma è attento e blocca con facilità.

38' Ammonito Nandez per un intervento scomposto su Theo.

36' Donnarumma prima sbaglia, poi salva il Milan. Il portiere rossonero accenna l'uscita, Nandez prova il gol dalla lunghissima distanza ma è bravo il classe 99 a rientrare fra i pali e disinnescare la conclusione insidiosa.

35' Contropiede del Cagliari ma è bravissimo Calhanoglu a chiudere su Simeone che era a tu per tu con Donnarumma. Grande recupero del turco.

34' Negli ultimi minuti il Milan cerca con insistenza il vantaggio, si chiude bene il Cagliari.

30' Incredibile doppia occasione per il Milan. Leao crossa sul palo lungo per Ibra, lo svedese colpisce di testa a botta sicura da posizione defilata ma un miracolo di Olsen e il palo negano il vantaggio al Milan. Sul calcio d'angolo Leao non riesce a metterla in porta in spaccata: il portoghese si divora un'occasione ghiotta.

27' Lampo Milan. Theo mette un pallone pericoloso in mezzo, la difesa allontana sui piedi di Castillejo: il tiro dello spagnolo però finisce alto sopra la traversa.

26' Ammonito Cigarini per un intervento pericoloso su Bennacer. L'algerino rimane dolorante per terra.

25' Si rialza l'ivoriano, solo una botta per lui.

24' Problemi fisici per Kessie che rimane a terra dopo un contrasto con un avversario.

23' Ora è il Cagliari che spinge con insistenza. Prima Musacchio e poi Romagnoli interrompono l'attacco dei padroni di casa, ma il Milan è in difficoltà.

20' Pasticcio di Romagnoli che si scontra su Donnarumma, uscito su un cross innocuo di Pellegrini. Fortunatamente per i rossoneri gli avversari non ne approfittano.

18' Sul corner Ibra sfiora il pallone ed il gol: lo svedese stava per anticipare Olsen di testa.

17' Primo squillo Milan. Contropiede dei rossoneri, Calhanoglu serve Theo in corsa che da posizione defilata prova la gran botta: la palla colpisce Olsen e finisce in angolo.

16' Theo perde un pallone sanguinoso, bravissimo Calabria a fermare il contropiede dei padroni di casa.

14' Ibra prova la prima magia, fermato. Castillejo serve lo svedese in area che prova a liberarsi del difensore con uno stop elegante, ma si chiude bene il Cagliari.

11' Leao prova l'azione personale partendo largo a sinistra. La scorribanda del portoghese si infrange sulla difesa rossoblu.

9' Inizio del match che non ha offerto particolari emozioni, le due squadre si studiano e non riescono ad affondare il colpo.

5' Rimpallo sfavorevole alla difesa rossonera: Simeone entra in area e non potendo più tirare mette in mezzo un pallone che attraversa pericolosamente tutta l'area rossonera. Allontana Theo Hernandez.

2' Subito Cagliari pericoloso: Nandez serve Joao Pedro in area, che da posizione defilata non riesce a trovare una conclusione pulita. Spazza la difesa rossonera.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Abisso: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia bianca con croce rossoblu per il Cagliari, divisa nera per il Milan. Tutto esaurito alla Sardegna Arena, si avvicina il fischio d'inizio.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla Sardegna Arena. Il Milan affronterà una delle sorprese di questa Serie A 2019/20, il Cagliari. Questo match vede il ritorno di Zlatan Ibrahimovic fra i titolari della squadra rossonera: l'ultima volta risaliva al 13 maggio 2012, giorno di Milan-Novara 2-1. I padroni di casa arrivano da tre sconfitte consecutive, ma la squadra di Maran non può essere assolutamente sottovalutata: mister Pioli sa benissimo che i tre punti sono fondamentali per iniziare ad uscire da un momento assolutamente non positivo. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

A disposizione: Rafael, Lykogiannis, Walukiewicz, Birsa, Oliva, Ionita, Castro, Ladinetti, Cerri. All. Maran.

MILAN (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

A disposizione: Donnarumma A, Reina, Conti, Gabbia, Krunic, Bonaventura, Paquetà, Brescianini, Piatek, Suso, Rebic. All. Pioli.