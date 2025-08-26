live mn Calciomercato Milan | Harder, manca solo il via libera dello Sporting

Sei giorni alla fine del calciomercato estivo! Le operazioni in entrata e in uscita del Milan non sembrano essere ancora finite, nonostante i sette acquisti e le oltre venti cessioni. Con l'attaccante arriverà presto anche l'ottavo nuovo innesto e non è detto che sia l'ultimo. Dopo la partenza falsissima in campionato contro la Cremonese, urge consegnare ad Allegri rinforzi per rendere più competitiva la rosa.

Calciomercato Milan: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

11.44 | CONFERMA DI MARZIO: HARDER A MILANO DOPO GIOVEDÍ

Lo Sporting Club Lisbona ha individuato in Fotis Ioannidis il centravanti per rimpiazzare Harder che, a sua volta, avrebbe dovuto sostituire Gyokeres partito verso l'Arsenal. Gianluca Di Marzio conferma la notizia che i portoghesi stanno aspettando il sostituto del danese prima di dare il via libera per la sua partenza, aggiungendo che difficilmente Harder si vedrà in Italia prima di giovedì: il Panathinaikos, squadra di Ioannidis, giocherà il ritorno del preliminare di Europa League proprio quel giorno e il club greco vuole avere il suo attaccante almeno fino a quel momento.

11.30 | MILAN-HARDER, È FATTA MA SI ASPETTA LA NUOVA PUNTA DELLO SPORTING

Tutto fatto tra il Milan e lo Sporting Club Lisbona per il passaggio in rossonero di Conrad Harder, attaccante danese classe 2005. I rossoneri pagheranno circa 27 milioni, ripartiti in 24 di parte fissa e 3 di bonus. Ieri (leggi qui) è arrivato anche l'ok del calciatore, grazie al lavoro di Igli Tare a Casa Milan con il suo agente. Il giocatore è atteso nelle prossime ore anche se manca ancora il programma definitivo del suo arrivo: il club portoghese vuole prima avere la certezza di avere il sostituto, in questo senso i lusitani stanno chiudendo per Ioannidis del Panathinaikos.