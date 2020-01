LIVE MN - Coppa Italia, Milan-Spal (3-0) - Tutto facile: tris e quarti di finale conquistati

Il Milan supera 3-0 la Spal e accede ai quarti di finale della Coppa Italia. Vittoria agevole per i rossoneri, in vantaggio di due reti già al termine del primo tempo. Prima Piatek (ben servito da Bennacer) e poi Castillejo (ottima la prestazione dello spagnolo) chiudono di fatto i conti già nella prima frazione di gara. Il pistolero si divora un paio di ghiotte occasioni a inizio ripresa, ma ci pensa il solito Theo Hernandez a calare il tris e a fare esplodere il pubblico di San Siro: cavalcata palla al piede, bordata con il mancino e terzo gol in cassaforte. Tutto facile! Nel finale il signor Ghersini concede un inesistente calcio di rigore alla Spal, ma per fortuna torna sui suoi passi dopo aver consultato il VAR. Finisce così, con il Milan che si guadagna meritatamente il pass per il prossimo turno di Coppa.

94' Fischio finale: il Milan batte 3-0 la Spal.

93' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, libera la difesa della Spal.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' L'arbitro va a rivedere l'azione al VAR e giustamente non concede il rigore.

88' Calcio di rigore per la Spal: fallo di mano di Paquetà, che viene ammonito. Il brasiliano aveva il braccio attaccato al corpo.

87' Dall'altra parte: grande occasione per Suso, che non sfrutta un buon assist di Paquetà. Lo spagnolo, da centro area, calcia malamente sul fondo.

86' Cambio per la Spal: Zanchetta prende il posto di Dabo

85' Spal a un passo dal gol. Cross in mezzo, colpo di testa di Murgia e ottima risposta di Antonio Donnarumma, che nega il gol agli ospiti.

84' Cartellino giallo per Salamon.

82' Sostituzione per il Milan: esordio stagionale per Gabbia, che prende il posto di Kjaer.

75' Sostituzione per il Milan: esce Bonaventura, entra Paquetà.

74' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, libera la difesa ospite.

72' Cambio per la Spal: Valoti in campo al posto di Jankovic.

71' Ammonizione per Igor.

69' Calcio d'angolo per la Spal: cross in mezzo e colpo di testa sul fondo di Dabo.

66' GOL GOL GOOOLLL!!! THEOOO!!! Gran sinistro da fuori e pallone all'angolino. Bellissimo gol di Theo Hernandez: 3-0 per il Milan!

65' Rebic ci prova dal limite con il sinistro, ma il suo tiro è troppo centrale per impensierire Berisha.

65' Sostituzione anche per la Spal: entra Salamon, esce Tomovic.

63' Cambio per il Milan: Suso prende il posto di Castillejo.

61' Cartellino giallo per Murgia.

59' Ancora Milan: Bonaventura ci prova da fuori con il sinistro, ma Berisha riesce a parare.

57' Milan a un passo dal terzo gol. Castillejo vede e serve in area Rebic, che controlla e calcia: para Berisha.

52' Altra grande chance per Piatek. Il polacco, ben servito in area da Rebic, sbaglia tutto e si fa recuperare da un difensore avversario.

47' Che occasione per Piatek. Rebic mette in mezzo per il pistolero, che, tutto solo, spara tra i guantoni di Berisha.

45' Tutto è pronto. Fischio di Ghersini: si riparte! Possesso Spal.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Doppio vantaggio per il Milan dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Piatek segna il gol del vantaggio sfruttando al massimo un assist al bacio dell’ ottimo Bennacer: ben servito dall’algerino, il pistolero non sbaglia a tu per tu con Berisha. I rossoneri controllano il match senza affanno e piazzano il raddoppio al tramonto del primo tempo: azione personale di un ispirato Piatek e scarico per Castillejo, che trova l’incrocio con un delizioso sinistro a giro. Positiva, fin qui, anche la prestazione di Simon Kjaer.

46' Fine primo tempo.

45' Ci saraà 1 minuto di recupero.

44' GOOOLLL!!! CASTILLEJO!!! Azione personale di Piatek, che poi scarica per Castillejo: sinistro a giro e pallone alle spalle di Berisha. Gran gol!

41' Ammonizione per Castillejo.

39' Altro tiro dalla bandierina per il Milan: cross in area, Krunic tocca di testa ma spedisce a lato.

38' Angolo per il Milan: pallone dentro, la Spal libera nuovamente in corner.

36' Contropiede della Spal, che poi va al tiro da fuori con Strefezza: pallone in Curva Nord.

33' Cartellino giallo per Conti.

32' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa della Spal.

30' Ancora Spal, stavolta con Tunjov: tiro da fuori e pallissimo alto sopra la traversa.

28' Floccari ci prova con il sinistro, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Donnarumma.

25' La Spal ci prova con Dabo, che vince un rimpallo e calcia da fuori: pallone in Curva Sud.

20' GOL GOL GOOOLLL!!! PIATEK!!! Bennaccer serve in verticale il pistolero, che non sbaglia a tu per tu con Berisha. 1-0 per il Milan!

17' Che occasione per il Milan! Rebic mette Castillejo davanti al portiere, ma lo spagnolo si incarta e si fa bloccare da Berisha.

14' Bell'azione del Milan, con Krunic che serve Hernandez in area: il francese mette in mezzo ma Berisha e bravo a bloccare il pallone.

9' Ancora Milan. Cross dalla sinistra di Rebic e colpo di testa di Castillejo, che anticipa tutti ma non inquadra la porta.

8' Milan a un passo dal gol. Sinistro dalla distanza di Bennacer e pallone che sfiora l'incrocio dei pali.

6' Il Milan prova a prendere in mano le redini del gioco.

2' Milan subito in attacco. Piatek ci prova dal limite, ma la sua conclusione si spegne ampiamente sul fondo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Ghersini: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca dorata per gli ospiti.

Dopo la bella vittoria in campionato sul campo del Cagliari, i rossoneri di Stefano Pioli ospitano la Spal. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Tutto è pronto per la sfida contro i biancazzurri di mister Semplici, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match da dentro o fuori: il passaggio del turno si decide questa sera. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: A. Donnarumma A; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic. A disp.: Begovic, Soncin, Gabbia, Brescianini, Paquetà, Ibrahimovic, Maldini, Leao, Suso. All.: Pioli

SPAL: Berisha; Vicari, Tomovic, Igor; Strefezza, Murgia, Dabo, Jankovic, Tunjov; Paloschi, Floccari. A disp.: Letica, Thiam, Cannistrà, Cionek, Di Francesco, Mastrilli, Valdifiori, Reca, Valoti, Zanchetta, Cuellar. All.: Semplici