LIVE MN - Florenzi-Milan, ci siamo quasi: il giocatore è pronto a partire per Milano

16:15 - Determinante, per l'esito positivo della trattativa, è stata la volontà di Florenzi di trasferirsi al Milan. Il terzino italiano, infatti, ha rifiutato diverse proposte preferendo, ad ognuna di queste, i rossoneri.

15.45 - Nell'ultima stagione al Psg, Alessandro Florenzi è stato autore di due gol e un assist in 36 partite disputate tra Ligue 1, Champions League, Coppa di Francia e Supercoppa francese.

15.15 - Le cifre dell'affare, a quanto ci risulta, si aggirano intorno ai cinque milioni di euro: uno per il prestito oneroso e quattro per il diritto di riscatto.

15.00 - Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il giocatore sarebbe già pronto a partire per il Milano. Attesa la chiamata finale.

Il Milan è pronto a chiudere la trattativa per Alessandro Florenzi, terzino destro della Roma e della Nazionale italiana. Il trasferimento in rossonero del romanista dovrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Segui la nostra diretta testuale per rimanere sempre aggiornato sulla trattativa, che dovrebbe chiudersi a breve.