LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Metterei una firma grande quanto San Siro per arrivare quarto con l'Inter terza"

Su Romagnoli: "Non faccio nessun prezzo, se no poi arriva qualcuno e me lo porta via. Non vale niente, è scarso ed è giusto che stia con noi (ride, dnr). Sono stato anche massacrato per averlo fatto capitano. La fascia l'ha responsabilizzato, ha grandi margini di miglioramento. Può essere un giocatore che può scrivere pagine importanti con questa maglia. Nell'ultimo anno e mezzo ha trovato la chiave dentro la sua testa, si sta curando meglio, fa le cose con criterio".

Sul pubblico che non rumoreggia più quando il Milan fa partire l'azione con Donnarumma: "E' la continuità di risultati, dobbiamo riuscire a portare i tifosi dalla nostra parte. Anche in Betis-Rennes, che guardavo ieri sera, arrivavano dei fischi quando arrivava la palla al portiere. Se arrivano dei fischi, dovremo essere bravi a tapparci le orecchie, ma sicuramente continueremo a farlo".

Su Piatek se lo ha sorpreso e se si è inserito bene: "Si è inserito bene, vive molto bene lo spogliatoio. Si impegna sempre, ma non è un giocatore da allenamenti. Gli piace curarsi bene, ma non ti riempe gli occhi negli allenamenti. Va sul pratico, gli piace provare i movimenti 2-3 giorni prima della partita. Ci viene a chiedere le caratteristiche dei difensori avversari".

Su cosa ha detto nello spogliatoio: "Non si può dire. Se mi sono arrabbiato? Per quello ho detto che non si può dire. Non dobbiamo farci prendere dagli eventi. Quando cominciamo ad allungarci facciamo molta fatica a sviluppare il nostro gioco".

Su Calhanoglu: "Non si nasconde mai. Calhanoglu quest'anno a livello di quantità e di corsa, c'è sempre stato. Ci aspettavamo qualcosa di più a livello tecnico. Deve continuare così. Ha sofferto dal punto di vista mentale quello che è successo fuori dal campo, però non si è mai tirato indietro di fronte alle responsabilità"

Su Conti: "Prima di farsi male è stato un giocatore pagato 25 milioni, è un giocatore che si sta riprendendo. E' un patrimonio della società. Può migliorare tanto in fase difensiva. Non ci dimentichiamo che da 4-5 partite Abate non gioca. Bisogna fare delle scelte e mettere la miglior squadra in campo"

Sui meriti personali: "Le fortune di un allenatore sono uno zoccolo duro e avere dei giocatori che credono fortemente in quello che vai a proporre. Per questo oggi mi sono arrabbiato. Ci può stare. Faccio un esempio. Conti ha sbagliato i primi esercizi che facciamo sempre prima di una partita".

Su Bakayoko e Castillejo trasformati: "Il segreto è che la squadra sta funzionando molto bene e riesce ad aiutarsi. L'ambiente ci sta aiutando, è positivo. Le cose positive che ci stanno succedendo stanno aiutando questi ragazzi. Siamo una squadra molto giovane e questo entusiasmo serve. Stiamo giocando da squadra".

Su Castillejo: "C'è un motivo se l'ho fatto giocare. Mi piace che qualche giocatore stia con il muso. C'è sempre grande rispetto, quando proponiamo qualcosa voglio vedere sempre senso di appartenenza e voglia di lavorare. Con 25 giocatori a disposizione è normale che qualcuno sia scontento".

Se il Milan deve pensare più a quelli davanti o a quelli dietro: "Mi vien da ridere, non stiamo pensando all'Inter. Metterei una firma grande quanto una casa con l'Inter terza e il Milan quarta. CI mettere una firma grande quanto lo stadio di San Siro. Non ci penso ora al derby, abbiamo il Sassuolo, La Lazio e il Chievo".

Se il compito più difficile viene ora: "Nel primo tempo ero molto arrabbiato, perchè non si vedeva da tanti mesi che lasciavamo i due centrali da solo contro gli attaccanti. Troppo gioco perimetrale, gli facevamo il solletico. Abbiamo sfruttato poco Conti, giravamo palla un po' lenta. Paquetà non era al massimo, Bakayoko non doveva giocare e ha stretto i denti. Nel secondo tempo molto meglio- Siamo stati fortunati a trovare la via del gol e bisogna continuare su questa strada. Ero preoccupato, perchè giocavamo con una squadra organizzata, con Farias e Caputo che corrono molto",

