live mn - Genoa-Milan (0-1): partita folle a Marassi, il Milan vince meritatamente. Giroud finisce da portiere

105' È FINITA! IL MILAN SBANCA MARASSI CON GIROUD IN PORTA!

104' Giroud pazzesco in uscita, salva tutto. Uscita da portiere vero. Follia a Marassi, e non si fischia ancora.

103' Errore GRAVE di Piccinini, c'era Leao in porta con lo specchio spalancato!

103' Doppio giallo per Martinez, espulso anche il portiere del Genoa. Incredibile, ma c'era Leao lanciato in porta tutto solo senza nessuno!!!!

101' TRAVERSA GENOA. Si salva il Milan, per ora. Tomori devia in angolo.

100' Ammonito Tomori per proteste.

99' C'è Giroud in porta. Punizione dal limite per il Genoa.

98' Il Milan non ha più cambi, bisogna capire chi va in porta.

97' Rosso a Maignan per grave fallo di gioco su Ekuban. Purtroppo il portiere rossonero è uscito con il ginocchio troppo alto sull'attaccante del Genoa.

96' Confusione incredibile al limite dell'area del Milan, con Maignan che si scontra per ben due volte con gli attaccanti genoani. Quasi botte da orbi.

94' Genoa all'arrembaggio, il Milan si chiude.

94' Finale di partita al cardiopalma.

93' Cambio per il Milan, entra Davide Bartesaghi. Esce Luka Jovic.

91' Cambio Genoa: fuori Haps, dentro Puskas.

90' Gol di Pulisic, un sinistro al volo ad incrociare dopo un controllo in area, che viene convalidato dopo un lungo chek VAR. Si pensava potesse esserci tocco di mano, e invece no. Controllo di petto e gol valido. Sette minuti di recupero.

87' GGGGOOOLLLLL GGGGOOOLLL GGGGOOOLLLL GGGOOOLLL DEL MILAAAAAAN! C'MON BABYYYYYYY CHRISTIAN PULISICCCC!! GGGOOOOOOLLLLLLLLL

86' Ammonito il portiere del Genoa Martinez per perdita di tempo.

85' Imbucata stupenda di Calabria per Pulisic, lo statunitense non ci arriva per un soffio. Sarebbe stato da solo in area, che peccato.

83' Tiro da fuori di Calabria dopo un cross di Leao respinto: conclusione inguardabile.

82' Leao malmenato da Thorsby, per Piccinini è fallo in attacco del portoghese. Scelta curiosa.

81' Batti e ribatti in area Genoa: prima Jovic e poi Pulisic vanno a botta sicura ma i tiri vengono rimpallati nell'area piccola.

79' Mezza rovesciata di Jovic su un cross di Calabria, salva tutto Bani con il corpo.

76' Miracolo strepitoso di Maignan su un tiro deviato di Dragusin. Parata super, salva il risultato. Incredibile.

74' Contropiede pericolosissimo Milan, Leao in area prova a saltare Dragusin ma non gli riesce la giocata.

72' Reijnders perentorio su Bani e recupera palla in posizione pericolosissima, purtroppo se la allunga troppo e la perde.

70' Cross di Calabria a rientrare, Giroud prova ad agganciarla ma non riesce la super giocata.

69' Ammonito De Winter per una trattenuta plateale su Pulisic.

68' Doppio cambio Genoa: fuori Sabelli e Malinovskyi, dentro Ekuban e Kutlu.

67' Ora il Milan si schiera con un 4-4-2, Giroud e Jovic punte.

66' Doppio cambio per il Milan: fuori Adli e Florenzi, dentro Giroud e Calabria.

65' Ripartenza perfetta del Milan. Pulisic, Musah e palla a Florenzi sulla destra: cross in mezzo per Leao che schiaccia di testa, mezzo miracolo di Martinez che devia in corner.

63' Ammonito Adli per un intervento in scivolata in ritardo.

62' Contropiede Milan con Pulisic che conduce, palla a Leao che si intestardisce nel taglio dalla fascia e la perde.

60' Possesso Milan quasi esasperato in questa fase, il Genoa si chiude a tripla mandata.

59' Cross da destra di Adli, palla lunghissima che Reijnders prova a rimettere in mezzo da sinistra: Bani spazza senza fronzoli.

57' Grande giocata di Leao che trova Reijnders fra le linee: l'olandese conduce e prova il tiro dal limite, ribattuto. Arriva Florenzi da fuori con la botta al volo, la palla esce di molto.

55' Scambio tra Jovic e Reijnders al limite, Tijjani prova un sombrero difficilissimo per entrare in area che infatti non riesce.

52' Grande chiusura di Tomori su Gundmunsson, partito in velocità alle spalle della difesa.

51' Il Milan prova a ripartire sulla destra in superiorità numerica, Florenzi vanifica tutto con un tocco troppo pesante e perde palla.

48' Gundmunsson calcia la punizione forte rasoterra in area, nulla di fatto per un fallo in attacco.

47' Fallo ingenuo di Musah al limite dell'area laterale. Giallo per lo sgambetto a Vasquez. Punizione molto pericolosa per il Genoa.

46' Fischia l'arbitro, comincia la ripresa. Pallone al Genoa.

- Doppio cambio all'intervallo per il Milan: fuori Chukwueze e Okafor, dentro Pulisic e Leao.

Partita tosta nei primi 45 minuti di Marassi, il Genoa fa tanta intensità sotto palla e non lascia spazi al Milan. I rossoneri si muovono tanto con e senza palla, ma manca sempre la scelta giusta negli ultimi metri.

46' Grandissima azione del Milan che parte da una sgroppata interna di Theo, palla di prima di Jovic a Okafor, lo svizzero va al volo con un cross su cui Chukwueze non arriva per un soffio.

45' Un minuto di recupero.

41' Jovic fin qui impalpabile totalmente fuori dal gioco.

35' Schema per liberare la conclusione al limite di Florenzi, la conclusione del terzino è potente ma imprecisa: alta.

34' Malinovskyi sgambetta Musah, posizione interessante per il Milan sulla trequarti.

31' Altra palla lunga di Florenzi per Okafor in area: idea giusta, esecuzione rivedibile. Il Milan insiste, il Genoa si chiude bene.

28' Sombrero delizioso di Reijnders sulla sinistra, arriva Theo che prova la botta al volo: tiro potentissimo ma impreciso.

25' Grande azione personale di Vasquez che dalla fascia si accentra e prova il tiro dal limite, molto bravo Thiaw ad opporsi.

24' Ottima chiusura di Florenzi in area su uno schema da corner del Genoa.

22' Ammonito anche Florenzi per un fallo tattico da Haps a centrocampo.

21' A fine azione ammonito Theo Hernandez per un fallo in mezzo al campo. Giallo pesante, era diffidato: salta la Juventus.

19' Ottima apertura di Adli per Chukwueze, gran dribbling del nigeriano e palla a rimorchio per Reijnders: il tiro dell'olandese, a botta sicura, è murato.

17' Gol mangiato da Reijnders sulla solita azione cutback, ma (fortunatamente) era fuorigioco inziale di Musah.

16' Botta da molto lontano di Florenzi, Martinez blocca senza particolari problemi.

12' Thiaw aggredisce Gundmunsson sulla trequarti Genoa e recupera palla, per Piccinini in modo falloso. Buon avvio del tedesco.

9' Simulazione di Vasquez in area, per Piccinini ovviamente non è rigore. La panchina del Genoa però insorge, ammonito Gilardino.

8' Reijnders tenta l'uno due sulla trequarti ma non riesce. Riparte il Genoa con Sabelli, Okafor rientra velocemente e lo chiude.

5' Lancio di Florenzi per Musah, Dragusin lo atterra in area con una spallata. Non c'è nulla, si continua.

3' Errore importante di Adli che perde palla in uscita, il Genoa non ne approfitta. Sul ribaltamento di fronte cioccolatino di Chukwueze per Okafor, il 17 tenta due volte il controllo volante in area ma non ci riesce. Era una grande occasione.

2' Palla interessante al limite dell'area di Chukwueze, Theo e Reijnders dialogano ma non riescono ad aprirsi il varco per il tiro.

1' Florenzi prova subito a lanciare Chukwueze che aveva tagliato, intercetta la difesa genoana.

1' Fischio d'inizio di Piccinini, primo pallone del match per il Milan. Si comincia a Marassi!

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa rossoblu per i padroni di casa, maglia bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Ferraris di Genova! Qui il Milan di Pioli giocherà l'ultima partita prima della sosta con la possibilità, complici i risultati del pomeriggio, di passare in testa in solitaria in caso di vittoria. Tra i rossoneri, che schierano in campo Jovic, Chukwueze e Okafor dall'inizio, e i tre punti c'è il Genoa di Alberto Gilardino, al momento in grande forma. Rimanete con noi per non perdervi nessun emozione del match grazie alla nostra diretta testuale.

LE FORMAZIONI

GENOA (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Ekuban, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames. All.: Gilardino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. A disp.: Sportiello, Mirante, Calabria, Pellegrino, Bartesaghi, Pobega, Romero, Leao, Giroud, Pulisc. All.: Pioli.

Arbitro: Piccinini di Forlì.