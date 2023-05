LIVE MN - Giroud in conferenza: "Mi piace il derby e le grandi partite. Fiero ed orgoglioso di questo Milan"

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti dalla sala stampa di Milanello, dove tra pochissimi istanti Olivier Giroud parlerà assieme a mister Pioli alla vigilia della semifinale di Champions League contro l'Inter. Rimanete con noi per leggere le dichiarazioni dell'attaccante francese.

Senti nell'area qualcosa di simile al derby di Londra?

"E' un derby, sicuramente è una partita speciale, diversa. Mi piace giocare il derby e le grandi partite, sono fiero e orgoglioso di questo Milan. Spero di fare grande cose domani, sono molto carico".



Sei il giocatore con più esperienze. Cosa si dice ai compagni?

"Abbiamo bisogno tutti di ognuno di noi al massimo. Sappiamo che possiamo fare grandi cose, grandi partite con la nostra qualità e le nostre caratteristiche. Dobbiamo essere tutti carichi al 110%. Io provo ad essere sempre positivo ed incoraggiare i miei compagni".



Dall'altra parte c'è Lautaro. E' una rivincita del Mondiale?

"E anche della Supercoppa (ride, ndr). Non è una cosa personale, siamo 11 e di più con la panchina tutti uniti. Non è Giroud vs Lautaro, lasciamo il passatto alle spalle, ma è una motivazione in più".

"Parliamo di un club speciale, l'anno scorso non potevo chiedere di più che vincere lo scudetto, sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo con questa squadra, col mister e col suo staff. Sarebbe meritato, per l'impegno che ci mettiamo, e sarei molto orgoglioso di arrivare in finale. Sarebbe fantastico e penso che i tifosi lo meriterebbero"."Niente limita la mi concentrazione. Io sono concentrato sulle cose che devo fare sul campo, con i miei compagni".

Quanto è stata motivante la visita di Maldini in allenamento?

"È qui ogni giorno... Ci supporta sempre, ci segue in allenamento ogni giorno a Milanello. È una cosa che mi ha sorpreso davvero tanto quando sono arrivato, non me l'aspettavo, ma Massara e Maldini sono sempre qui per supportarci, per parlare con noi. Sono davvero sempre presenti, da questo punto di vista è un prepartita normale".

Quando hai lasciato la Premier League ti immaginavi tutto questo?

"Beh, gli ultimi tempi al Chelsea sono stati difficili, avevo bisogno di una nuova sfida e il primo anno non poteva andare meglio. In questa stagione è fantastico giocare una semifinale di Champions: si può sempre migliorare, ma le cose stanno andando davvero bene. Io non sono più tanto giovane, ma ho ancora tanta voglia di vincere un trofeo e spero che ce la faremo".

