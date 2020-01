LIVE MN - Ibra-day: i tifosi cantano "portaci in Europa". Lo svedese: "Questa è casa mia. Aspettatemi a San Siro per farlo saltare ancora"

18.33 - Tanto entusiasmo per Ibra fuori da Milanello. I tifosi cantano: "Ibra portaci in Europa"

18.28 - Domani la conferenza stampa di presentazione alle ore 10 a Casa Milan.

18.16 - Ecco la prima foto di Ibra con la maglia del Milan. Il profilo instagram dei rossoneri ha postato la foto che ritrae lo svedese tra Boban e Maldini.

18.15 - Ibra e il numero 21 non è un inedito. Lo svedese aveva già indossato questo numero in nazionale durante il mondiale del 2002 in Corea.

18.10 - Depositato il contratto di Ibrahimovic in Lega.

17.59 - Ibrahimovic ha cominciato il suo allenamento personale in palestra.

17.44 - Ibrahimovic è arrivato a Milanello accompagnato da Zvone Boban. Qui ha incontrato Stefano Pioli e il suo staff per un primo faccia a faccia di persona. Lo svedese, adesso, sosterrà il suo primo allenamento individuale mentre domani dovrebbe aggregarsi al gruppo. La sua volontà è quella di scendere in campo contro la Sampdoria lunedì alle 15.00.

17.26 - Zlatan Ibrahimovic è in viaggio verso Milanello.

16.59 - Zlatan Ibrahimovic ha salutato i tifosi nel museo di Casa Milan dove ha firmato alcuni autografi

16.54 - Ora è ufficiale il numero di maglia: Zlatan Ibrahimovic vestirà la 21.

16.48 - Zlatan Ibrahimovic ha ha firmato il contratto con i rossoneri, poi sarà diretto a Milanello.

16.38 - Tantissimi tifosi sotto la sede di Casa Milan per Zlatan Ibrahimovic. Grande entusiasmo per il campione svedese.

16.30 - Ibrahimovic è arrivato in questo momento a Casa Milan.

16.26 - Una statistica importante. Secondo quanto riportato da Opta, Zlatan Ibrahimovic nell'era dei tre punti a vittoria (dal 94/95) è il giocatore del Milan con la migliore media gol a partita in Serie A (0,69).

16:14 - Ibrahimovic ha lasciato il Centro Ambrosiano dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva. Ora è atteso a Casa Milan per la firma.

15.55 - Zlatan Ibrahimovic è arrivato al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva, entrando da un ingresso secondario direttamente con l'auto. Dopo questa tappa lo svedese si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto.

15.45 - Nel frattempo a Milanello è in corso l'allenamento.

15.40 - Zlatan Ibrahimovic è uscito in questo momento da La Madonnina dopo aver svolto le visite mediche. Lo svedese ora è atteso all'idoneità sportiva, poi arriveranno le firme a Casa Milan.

15.25 - Ibrahimovic ha fretta. Lo svedese, come riportato da Sky Sport, appena sceso dall'aereo ha chiesto l'orario dell'allenamento pomeridiano dei rossoneri.

15.17 - Terminate le visite mediche di Ibrahimovic. Il calciatore uscirà a breve da La Madonnina.

14.50 - Stanno per concludersi le visite mediche di Zlatan Ibrahimovic. Al termine di questa fase lo svedese farà tappa alla clinica Ambrosiana per l'idoneità sportiva, poi sarà il turno delle firme.

14.10 - Continuano le visite mediche per Zlatan Ibrahimovic, sempre tanti tifosi presenti alla clinica La Madonnina. Al termine delle visite il calciatore si recherà a svolgere i test di idoneità e poi sarà il momento delle firme a Casa Milan.

13.07 - Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, Zlatan Ibrahimovic, che oggi pomeriggio sarà a Milanello, farà di tutto per essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di lunedì con la Sampdoria.

12.31 - Questo l'iter della giornata di Zlatan: dopo le visite mediche l'attaccante svedese andrà a Casa Milan per firmare il contratto, poi sosterrà i test atletici a Milanello.

12.23 - Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Milan TV al momento dell'arrivo a Linate. Queste le dichiarazioni pubblicate nelle story del Milan: "Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L'importante è che sono qua, sono molto contento e molto emozionato. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l'importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima".

12.11 - Zlatan Ibrahimovic è entrato nella clinica da un'entrata secondaria a causa della grande affluenza dei tifosi. Lo svedese ha rilasciato una breve dichiarazione: "Sei felice? Molto". Il calciatore è sceso di sua iniziativa dalla macchina passando in mezzo ai tifosi per velocizzare i tempi.

12.03 - Ibrahimovic è arrivato in questo momento a La Madonnina per le visite mediche. Anche qui, come a Linate, delirio dei tifosi rossoneri presenti per accogliere l'attaccante svedese.

11.42 - Già una cinquantina di tifosi a La Madonnina per attendere Zlatan Ibrahimovic.

11.40 - Zlatan Ibrahimovic ha lasciato in questo momento Linate in compagnia di Boban. Lo svedese è diretto a La Madonnina per svolgere le visite mediche.

11.39 - Grande entusiasmo a Linate, con i tifosi impazziti. Boban costretto a scendere dalla macchina per chiedere di fare largo tra la folla.

11.33 - Secondo le prime impressioni da Linate, Ibrahimovic è intenzionato ad allenarsi già nella giornata di oggi e vorrebbe già giocare con la Sampdoria.

11.31 - Ibra è sceso dall'aereo. Abbraccio con Boban.

11.30 - L'aereo di Ibra è arrivato in questo momento.

11.28 - Come riferito da Peppe Di Stefano il Milan ha scelto il numero 21, ma la scelta potrebbe cambiare se Borini fosse ceduto a breve.

11.27 - Mancano pochi istanti all'arrivo di Zlatan a Linate.

11.25 - Paolo Maldini non sarà a Linate. Il dt rossonero è a Casa Milan per portare avanti il mercato.

11.00 - Cresce il numero di tifosi presenti all'esterno dell'aeroporto di Linate. I supporters rossoneri sono in attesa di Ibrahimovic, che tra poco sbarcherà in Italia per cominciare ufficialmente la sua seconda avventura al Milan.

10.48 - Zvonimir Boban è appena arrivato all’aeroporto di Linate per accogliere Ibrahimovic. Il dirigente rossonero si è fermato all’ingresso per scattare alcuni selfie con i tifosi rossoneri presenti all’esterno dello scalo milanese.

10.39 - Cresce l’attesa per l’arrivo di Ibrahimovic. Una cinquantina di tifosi (e il numero è destinato ad aumentare) è presente all’esterno del Linate Prime. Ovviamente, ad attendere lo svedese (che dovrebbe atterrare intorno alle 11.35) ci sono anche i giornalisti.

10.16 - Ibrahimovic è partito questa mattina (alle 8.55) da Stoccolma: l'arrivo all'aeroporto milanese di Linate è previsto per le 11.35.

10.04 - Tra circa un'ora, Zlatan Ibrahimovic arriverà a Milano con un volo privato partito dallo Svezia. Ad accogliere il giocatore all'aeroporto di Linate ci sarà Zvone Boban.

09.40 - È tutto pronto per l’arrivo a Milano di Zlatan Ibrahimovic, il quale atterrerà poco dopo le 11 all’Ata, il terminal dell’aeroporto di Linate riservato ai voli privati.

- Anche il Corriere dello Sport si sofferma in prima pagina sul ritorno di Ibrahimovic. "Ibra sbarca a Milano", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Oggi via al mercato. Il Milan abbraccia Zlatan: domani la presentazione".

- Si parla tanto di mercato sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che ovviamente pone l’accento anche sull’arrivo in Italia di Ibra, il quale sta per cominciare ufficialmente la sua seconda avventura rossonera. "Ibrahimovic oggi a Milano: euforia Milan!", titola il noto giornale sportivo, evidenziando così l’entusiasmo ti tutto il popolo milanista, che freme dalla voglia di riabbracciare il campione svedese.

- I quotidiani sportivi in edicola questa mattina dedicano ampio spazio, anche sulle rispettive prime pagine, al ritorno in Italia di Ibrahimovic. "Ibra day", titola ad esempio La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge: "Zlatan-bis, lo sbarco. Una scossa per il Milan. Befana show a San Siro".

Ci siamo! Il grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic è realtà. Lo svedese stamattina sbarcherà all'aeroporto di Linate per iniziare la sua seconda avventura in rossonero. Segui con il live di MilanNews.it passo dopo passo tutti gli spostamenti di Zlatan in questo giorno speciale per i milanisti.