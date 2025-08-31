LIVE MN - Jimenez al Bournemouth, Musah all'Atalanta. Primi contatti diretti con l'OM per Rabiot

Jimenez al Bournemouth, Musah all'Atalanta. Primi contatti diretti con l'OM per Rabiot
Calciomercato Milan del 31 agosto: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!
------
11:20 | PRIMA OFFERTA DEL MILAN PER JOE GOMEZ
Il Milan ha contattato il Liverpool presentandogli una prima offerta per il difensore classe 1997 Joe Gomez. Riporta il collega Fabrizio Romano che il Diavolo starebbe cercando di portare in Serie A l'inglese a titolo definitivo.
10:24 | MUSAH-ATALANTA: SI CHIUDE OGGI
In giornata ci sarà la chiusura per il trasferimento di Musah all'Atalanta di Ivan Juric. Il Milan ha raggiunto un accordo con la Dea sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 25 milioni di euro.
10:12 | IL MILAN HA CHIAMATO IL MARSIGLIA PER RABIOT
Nella notte il Milan ha compiuto un primo approccio concreto per Adrien Rabiot contattando il Marsiglia. Il club francese chiede 15 milioni per far partire il centrocampista francese. Trattativa non semplice che entra nel vivo.
9:24 | JIMENEZ-BOURNEMOUTH: LE CIFRE
Le cifre dell'operazione Jimenez: prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 18,5 che diventa obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze, 15 come anticipato da MilanNews.it.
8:12 | JIMENEZ AL BOURNEMOUTH
Milan e Bournemouth hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alex Jimenez in Premier League: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il Real Madrid mantiene sul ragazzo una clausola di recompra.
8:00 | GOMEZ LA PRIMA SCELTA PER LA DIFESA
Saltata la pista Manuel Akanji, il Milan vedrebbe in Joe Gomez del Liverpool l'opzione numero uno per andare a rinforzare e sistemare la difesa. Prima di lasciarlo andare, però, i Reds vorrebbero chiudere per il sostituto, Marc Guehi del Crystal Palace.
