live mn - JUV-MIL (6-5 d.c.r.): vincono i bianconeri ai rigori. Match poco amichevole, ritmo spezzato da tanti falli e interruzioni

vedi letture

Amichevole dai due volti per il Milan. Con i titolari i rossoneri hanno tenuto bene in campo e hanno provato a gestire la palla, nonostante i tanti falli bianconeri che hanno spezzato il gioco. I gol infatti sono arrivati tutti da calcio piazzato: due schemi per il Milan, due rimpalli fortunosi per la Juve (con annesso autogol di Giroud). Nella ripresa, con i tanti cambi, il match perde di ritmo e qualità. Il 2-2 si trascina pigro fino al 90esimo e la sfida viene decisa ai rigori: ha la meglio la Juventus, con Pobega e Bartesaghi che dimostrano a tutti perché non sono e non saranno mai rigoristi. Una delle poche note negative della serata l'infortunio di Calabria nel primo tempo.

- Va Soule, gol. Vince la Juventus 6-5 d.c.r.

- Tira Bartesaghi, para Pinsoglio. 3-3 e nuovo match point per la Juventus.

- Kostic con il match point, para Sportiello. 3-3, si va ad oltranza.

- Parte Colombo, gol. 3-3.

- Huijsen tira, gol. 3-2 Juve.

- Tira De Ketelaere, gol. 2-2.

- Va Nicolussi Caviglia, gol. 2-1 Juventus.

- Parte Pobega, para Pinsoglio. Ancora 1-1. Pinsoglio aveva entrambi i piedi oltre la linea della porta.

- Va Iling-Junior, para Sportiello. Si rimane sull'1-1.

- Tira Adli, gol. 1-1

- Tira Milik, gol. Juventus avanti 0-1.

- Luka Romero tira, scivola e sbaglia.

- Bonera e Murelli fanno la conta dei rigoristi, a breve inizierà la lotteria dagli 11 metri.

90' Fine del match, 2-2. Si va ai rigori.

87' Punizione da ottima posizione per il MIlan, Adli spreca tutto tirando rasoterra e centralmente. Soluzione strana.

85' In caso di parità al fischio finale si andrà ai calci di rigore.

84' Altro cambio per il Milan. Esce Florenzi ed entra Zeroli.

80' Bell'intervento di Saelemaekers che di testa anticipa Milik su una punizione di N.Caviglia.

78' Follia di Sportiello che regala palla alla Juventus al limite, i bianconeri non ne approfittano e la difesa rossonera è brava a chiudersi velocemente.

76' Recupero di Chaka Traore al limite dell'area, il numero 70 però cerca la conclusione personale invece di passare a CDK liberissimo. il belga poi va sulla respinta, la offre a Romero che ci prova di esterno sinistro: Pinsoglio con una bella parata devia in angolo.

75' Tiro improvviso di Pobega da lontano, la palla è uscita di un nonnulla. Bella conclusione.

72' Dopo i cambi il Milan è schierato così: Sportiello, Saelemaekers, Simic, Bartesaghi, Florenzi, Adli, Pobega, Romero, De Ketelaere, Chaka, Colombo.

70' Cooling break, Pioli ne approfitta per dare indicazioni più precise.

65' Partita tecnicamente più sporca dopo i cambi, tante riserve da una parte e dall'altra.

60' Cambi anche per la Juventus. Dentro: Milik, Yildiz, Nicolussi C., Nonge, Soulé, Huijsen. Fuori: Gatti, Locatelli, Chiesa, McKennie, Kean, Weah.

59' Tanti cambi per il Milan: dentro Sportiello, Simic, Bartesaghi, Saelemaekes, Pobega, De Ketelaere, Adli, Romero, Chaka, Colombo, fuori Maignan, Tomori, Thiaw, Theo, Krunic, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao e Giroud.

57' Cross di Reijnders da sinistra, Giroud prova il colpo dello scorpione. Bel gesto, ma conclusione un po' sballata.

56' Giroud ci prova da lontano su punizione, intervento goffo di Pinsoglio che devia in angolo.

54' Azione personale di Pulisic che ne salta un paio, fermato fallosamente da Locatelli. Finalmente ammonito il centrocampista bianconero.

53' In questo avvio di ripresa il ritmo è inevitabilmente calato.

50' Ora è la Juventus a spingere, galvanizzata dal gol. Deve intervenire Thiaw spazzando una palla pericolosa di McKennie.

48' Gol della Juventus. Autogol di Giroud su una punizione di Chiesa, deviazione del francese che mette totalmente fuori gioco Maignan. 2-2.

46' Inizia la ripresa, primo pallone per il Milan.

- Cambi per la Juventus. Dentro Pinsoglio, Kostić, Alex Sandro, Rugani e Iling-Junior, fuori Szczesny, Bremer, Danilo, Miretti e Cambiaso.

Prima frazione di gioco molto intensa e fisica, per un match amichevole che di amichevole ha avuto ben poco. Rossoneri in controllo del gioco, bianconeri che la buttano sul piano dell'agonismo. Tre gol, tutti e tre da palla inattiva, ma diversi tra loro: i due del Milan sono frutto di uno schema, quello della Juventus è arrivato dopo una serie abbastanza fortunosa di rimpalli in area piccola. Pioli schiera i titolari, ma a differenza della sfida con il Real questa è finora una partita più di sostanza che di forma: Milan comunque ben messo in campo, con qualcosina da registrare sui cambi di campo e sulle ripartenze veloci avversarie. A metà tempo da segnalare un infortunio muscolare per Calabria, costretto a lasciare il campo.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Ancora un fallo di Locatelli, che ha anche qualcosa da ridire a Giroud. Partita che di amichevole finora ha ben poco.

40' Tocco di mano clamoroso in area della Juventus, l'arbitro lascia correre.

39' Allegri si lamenta vistosamente per un fuorigioco che però non esiste, visto che Miretti teneva in gioco tutti.

39' GOL DEL MILAN! Giroud! Altro gol su palla inattiva del Milan, con Pulisic che crossa dopo un corner di Theo, sponda di Thiaw che si mangia nuovamente Gatti e Olivier da due passi insacca di sinistro! 2-1 Milan.

37' Giocata super di Reijnders che riceve a centrocampo, controllo orientato e va in solitaria per vie centrali: verticalizzazione al bacio per Giroud che però manca un controllo facile in area. Peccato, grande palla dell'olandese.

35' Partita molto fisica fin dall'inizio, bianconeri particolarmente fallosi.

33' Gol della Juventus. Danilo la mette dentro dopo un batti e ribatti molto fortuito in area. Maignan era riuscito a salvare inizialmente con un bell'intervento, poi non ha potuto nulla. 1-1.

32' Chiesa, che ha iniziato molto bene, scappa a sinistra e punta Thiaw entrando in area: saltato il tedesco mette in mezzo ma Tomori è posizionato ottimamente e mette in corner.

30' Pulisic prova la percussione centrale dopo un fallo di Bremer su Loftus-Cheek (non sanzionato), ma sbatte sul muro bianconero.

27' Bellissimo scambio Leao-Reijnders con il portoghese che parte prepotente e arriva fino al limite dell'area, dove purtroppo un rimpallo fortuito lo mette fuori gioco.

26' Juventus molto pericolosa: Weah scappa veloce sulla destra, cross in mezzo a rimorchio per l'arrivo di Chiesa, che in corsa va di prima di sinistro: palla a lato di poco.

24' GOL DEL MILAN! Cross di Theo sulla punizione conquistata da Reijnders, palla tagliata in mezzo per Thiaw che stacca, mangiandosi Gatti, e di testa non lascia scampo a Szczesny! 1-0 Milan.

22' Bella percussione di Reijnders, ennesimo fallo dei bianconeri. Punizione da una zona interessante per il Milan.

20' Non ce la fa Calabria, costretto al cambio. Al suo posto entra Florenzi. La fascia da capitano passa a Theo Hernandez.

18' Cambio di gioco per Chiesa libero a sinistra, Calabria superato e tiro a giro verso la porta: Maignan blocca senza problemi. Calabria rimane a terra dopo il duello col numero 7 bianconero.

16' Brutto intervento di Locatelli su Loftus-Cheek, praticamente uno sgambetto gratuito. Niente giallo. Purtroppo stasera c'è ancora l'arbitro Ford, che si è già dimostrato ampiamente inadeguato nel match contro il Real Madrid.

15' Primo fallo del Milan, giallo per Thiaw. Il tedesco fa ostruzione su Kean a centrocampo, primo cartellino del match per il Milan dopo una dozzina di falli dei bianconeri.

14' Altro dribbling di Leao, altro fallo subito: questa volta è Cambiaso a commettere l'irregolarità. C'è tanta attenzione su Rafa in questi primi minuti.

13' In questo momento del match Leao e Pulisic si sono invertiti di posizione.

12' Miretti salta con facilità Thiaw sul limite sinistro dell'area, mette in mezzo ma Reijnders e ben posizionato e spazza. Prima offensiva della Juve.

10' Cure mediche per l'inglese, che poi torna in campo. Tutto ok.

9' Si ferma Tomori, precedentemente caduto molto male dopo che Kean aveva fatto il classico "ponte" su un salto dell'inglese. Per essere un'amichevole i toni degli avversari sono fin troppo alti.

7' Ancora un fallo dei bianconeri, questa volta si Weah su Leao: il portoghese partendo da fermo lo aveva lasciato sul posto.

6' Maignan imposta come un regista e trova Theo a sinistra: il francese parte ma viene fermato in modo irregolare da McKennie. Juventus molto fallosa.

4' Milan che prova a sfondare a destra con Pulisic, per ora regge bene la difesa bianconera.

3' Intervento pericoloso ed evitabile di Weah che travolge Reijnders in scivolata. È un'amichevole, un po' di attenzione non guasterebbe.

2' Gol del Milan, ma è fuorigioco! Calabria recupera palla alto, imbuca bene per Pulisic, che da destra mette in mezzo per Leao. Lo statunitense era però oltre l'ultimo difensore al momento del passaggio del capitano rossonero, rete giustamente annullata.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per la Juventus

- Le squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa bianca da trasferta con i pantaloncini bianchi per il Milan, maglia bianconera con pantaloncini neri per la Juventus.

- Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Simon Kjaer sarà assente dalla sfida amichevole contro la Juventus perché impegnato in un lavoro specifico personalizzato post rientro dalle vacanze; il danese, infatti, fa parte di quei giocatori rientrati più tardi a causa degli impegni con la propria nazionale e deve seguire un programma di lavoro specializzato.

- Noah Okafor risulta assente da Juventus-Milan per una semplice gestione della sua preparazione: arrivato negli Stati Uniti da poco, lo svizzero ha svolto solo due allenamenti personalizzati e nessuno ancora con il gruppo squadra.

Amici e amiche di MilanNews.it, buongiorno e benvenuti al Dignity Health Sports Center di Carson, Los Angeles. A brevissimo ci sarà il fischio d'inizio di Juventus-Milan, secondo match amichevole per i rossoneri sul suolo statunitense dopo quello contro il Real Madrid di qualche giorno fa. Oggi mister Pioli avrà l'occasione di provare una formazione che si avvicina molto a quella che dovrebbe essere la titolare nel corso della stagione. Quindi c'è davvero tanta curiosità di vedere i rossoneri in campo. Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire l'andamento del match minuto per minuto!

LE FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Kean, Chiesa. A disp.: Daffara, Pinsoglio; Alex Sandro, De Winter, Huijsen, Rugani; Barrenechea, Kostić, Nicolussi C., Nonge; Iling-Junior, Milik, Soulé, Yildiz. All.: Allegri.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Simić; Adli, Pobega, Romero, Saelemaekers, Zeroli; Colombo, De Ketelaere, Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: Timothy Ford (USA).