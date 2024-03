live mn La formazione ufficiale dei rossoneri: Pioli conferma Jovic e Okafor dal primo minuto

Questa la formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic.

14.45 - Traguardo importante per Calabria che oggi in Milan-Empoli raggiunge le 250 presenze con la prima squadra rossonera.

14.33 - Intervenuto ai microfoni di Milan TV nel pre-partita di Milan-Empoli, Yunus Musah ha dichiarato: "Tutte le gare sono difficili, dovremo affrontare questa partita con grande attenzione. Se mi manca fare gol? Devo fare più gol, questo è certo. Vogliamo fare un bel finale di stagione, quindi oggi ci serve una vittoria".

13.57 - Arriva anche la formazione ufficiale dei rossoneri, con il Milan che conferma la formazione data anche dal nostro sito in questi ultimi giorni: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. A disp.: Sportiello, Mirante, Jimenez, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Giroud. All: Stefano Pioli.

13.31 - Come riportato dai nostri inviati (CLICCA QUI) è appena arrivato il pullman del Milan a San Siro, in campo alle 15.00 contro l'Empoli.

13.00 - Manca sempre meno alle sfida delle 15.00 tra Milan ed Empoli: in merito all'imminente gara di San Siro, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport, il giornalista e inviato Peppe di Stefano: "Oggi il Milan ritroverà la coppia di titolari Tomori e Thiaw, con Okafor che prenderà il posto dello squalificato Leao. Nonostante un periodo di alti e bassi, i ragazzi di Pioli voglioni proseguire bene in Serie A per insidare e superare la Juventus in classifica. A Milano c'è pioggia ma i tifosi allo stadio dovrebbero essere intorno ai 70mila".

12.30 - Ultimi precedenti tra Milan e Empoli: Nel 2021-22, l'anno dello scudetto, vinse il Milan 1-0 con gol di Pierre Kalulu dopo 19 minuti. Anche nella stagione 2018-19 i rossoneri vinse per 3-0 con reti di Piatek, Kessié e Castillejo. Prima di quel precedente, la sconfitta interna per 2-1 del Milan di Montella; Lapadula accorciò le distanze ma non bastò a pareggiare le reti di Mchedlidze e Thiam. Correva invece l'anno 2015 quando il Milan impattò 1-1 (reti di Destro e Maccarone). Partita che diventò storica nostro malgrado per la conferenza post partita di Pippo Inzaghi allora allenatore, che disse "Non puoi pensare di dominare una squadra come l'Empoli, a San Siro", a suggello di uno dei periodi più magri e sconfortanti della storia recente.

12.10 - Questo pomeriggio contro l'Empoli sarà la partita n.36 nella storia, finora 20 vittorie del Milan, 11 pareggi e 4 sconfitte. In casa, sarà la sfida n.18, con 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, il 7 aprile 2023, quando il Milan, nonostante 23 tiri (di cui solo 4 nello specchio della porta) non riuscì a sfondare la difesa toscana, e finì 0-0, in quella che può essere definita la classica partita del Milan di Pioli dello scorso anno, che con le squadre aperte trovava il modo di giocare, mentre con chi si difende 11 uomini dietro la linea della palla non riesce mai ad essere incisivo.

11.30 - Stefano Pioli ha rivoluzionato l'attacco del Milan per la sfida di oggi pomeriggio a San Siro contro l'Empoli, anche se non totalmente com'era successo a Monza: chance dal primo minuto per Okafor e Jovic, mentre stavolta Samuel Chukwueze partirà dalla panchina. Nelle ultime settimane, il nigeriano è uscito un po' dai radar del tecnico rossonero che non lo ha fatto giocare nemmeno un minuto contro Atalanta, Lazio e Slavia Praga. Il titolare a destra sarà nuovamente Christian Pulisic, che però sta giocando tanto e quindi avrà bisogno di un cambio nella ripresa. Sarà quindi una nuova grande occasione da sfruttare per Chukwueze che è ancora alla ricerca della sua prima rete in Serie A (in questa stagione ha segnato due gol in Champions League contro Borussia Dortmund e Newcastle).

11.15 - In vista della sfida di oggi pomeriggio a San Siro contro l'Empoli, Stefano Pioli cambierà diversi uomini rispetto all'ultima partita di Europa League contro lo Slavia Praga. Il reparto che verrà rivoluzionato maggiormente è la difesa dove ci saranno ben tre cambi: l'unico giocatore confermato è Theo Hernandez a sinistra, mentre Calabria, Thiaw e Tomori prenderanno il posto rispettivamente di Florenzi (squalificato), Kjaer e Gabbia.

11.00 - A tre giorni dall'impegno di Europa League contro lo Slavia Praga, il Milan torna in campo contro l'Empoli nella sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. Per questa partita, Stefano Pioli dovrà fare a meno sicuramente di Florenzi e Leao che sono squalificati: al loro posto giocheranno Calabria come terzino destro e Okafor come attaccante esterno di sinistra. Ma rispetto a giovedì contro lo Slavia ci saranno anche altri cambi nella formazione iniziale del Diavolo: turno di riposo in difesa per Kjaer e Gabbia e in attacco per Giroud. Il francese sarà sostituito da Jovic al centro dell'attacco milanista, mentre la coppia di centrali difensivi sarà quella composta da Thiaw e Tomori. Novità anche in mezzo dove tornerà titolare Bennacer, a fargli posto sarà Adli.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fiscghio d'inizio di Milan-Empoli, sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale, potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera. Restate con noi!!!