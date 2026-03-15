live mn Lazio-Milan (1-0): errore di Estupinan, punisce Isaksen

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33' Ancora Lazio pericolosa: questa volta Estupinan fa bene la diagonale e chiude il cross per Isaksen

30' Milan ora un po' in difficoltà, con la Lazio che invece sfrutta l'entusiasmo

27' GOL LAZIO. Ennesimo lancio su Isaksen che si libera di Estupinan, colpevole, si invola verso Maignan e lo buca per il vantaggio biancoceleste...

25' Clamorosa traversa di Taylor! Brividi per il Milan: leggerezza di De Winter che si fa soffiare il pallone da Maldini

23' VICINO AL GOL ESTUPINAN! Ci ha preso gusto Pervis: grande inserimento alle spalle di Isksen con tuffo di testa. Il pallone non esce di molto...

20' Il Milan sta provando ad alzare i ritmi ma sono tanti, troppi, gli errori tecnici fino a questo momento

12' Traversa della Lazio colpita da Isaksen: ma Guida ferma tutto per un controllo con un braccio

10' OCCASIONE MILAN! Azione manovrata rossonera con il pallone che arriva a Pavlovi che dribbla un avversario ma viene chiuso sul più bello da un altro biancoceleste: corner rossonero

7' Ritmi ora più consoni con il Milan che tiene palla ma non trova varchi

3' Inizio forte biancoceleste con due sgasate di Isaksen che hanno messo Pavlovic a dura prova: per fortuna nessuna conseguenza

1' Cominciata la gara nella capitale!

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- Arbitra il signor Guida, codiuvato da Peretti e Perrotti. Al Var Chiffi-Maggioni; il IV uomo è Ayroldi

- Le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

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Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Benvenuto allo stadio Olimpico di Roma dove, tra pochi minuti alle 20.45, prenderà il via il posticipo domenicale della 29^ giornata di Serie A Enilive tra Lazio e Milan. I rossoneri, dopo la vittoria nel Derby, hanno l'opportunità di accorciare proprio sull'Inter capolista, che ha pareggiato ieri, ma soprattutto di mettere da parte altri punti Champions. Non sarà facile in un ambiente ostile e oggi al completo per la prima volta da oltre un mese. Per non perdervi neanche un'emozione della partita, seguite il live testuale: restate con noi!