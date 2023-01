LIVE MN - Lecce-Milan (2-2): rimonta rossonera, ma non basta al Diavolo per tornare a vincere

95' Fine del match: rimonta rossonera, ma dal Via del Mare il Milan esce con un solo punto in tasca.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Ultima sostituzione nel Lecce: esce Strefezza, entra Oudin.

85' Ultimi due cambi nel Milan: fuori Calabria e Pobega, dentro Kjaer e Vranckx.

84' Strefezza ci prova ancora dal limite dell'area, Tatarusanu blocca in due tempi la sua conclusione centrale.

83' Il Milan rischia l'autogol con Tomori: grazie azione personale di Gallo sulla sinistra, cross in area piccola con Tatarusanu che in uscita colpisce il difensore inglese, pallone che sfiora il palo.

78' Calabria prova a ripetersi, stavolta con un tiri al volo di sinistro dalla distanza, pallone ampiamente fuori.

72' Doppio cambio nel Lecce: fuori Di Francesco e Colombo, dentro Banda e Voelkerling.

70' GOOOLLLLL!!!! CALABRIA PAREGGIA IL MATCH!!! Cross di Pobega, sponda di testa di Giroud per il capitano che insacca anche lui di testa.

69' Pioli sostituisce Diaz ed inserisce Origi.

68' Cacio di punizione per il Lecce dal limite dell'area: Strefezza ci prova con il destro, palla altissima.

66' Ammonito Calabria che ferma Gallo al limite dell'area.

64' Giallo per Maleh per fallo su Leao.

62' Doppio cambio nel Lecce: escono Pezzella e Gonzalez, entrano Gallo e Maleh.

58' GOOOLLLL!!! LEAO ACCORCIA LE DISTANZE!!! Sponda di Pobega per Giroud, gran parata di Falcone. Sulla respinta, la palla arriva a Leao che da posizione defilata sorprende il portiere del Lecce sul primo palo.

55' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra: cross in area di Bennacer, Falcone allontana il pallone con i pugni.

50' Angolo per il Milan: tocco di Diaz per Bennacer che cross in area, il pallone torna sui piedi dello spagnolo che prova il tocco morbido sul secondo palo, palla di poco alta.

49' Bennacer trova Leao in area, il portoghese prova il destro a giro, Baschirotto alza la sua conclusione sopra la traversa.

45' Al via la ripresa del match!!!

- Doppio cambio nel Milan all'intervallo: fuori Theo Hernandez e Saelemaekers, dentro Dest e Messias.

- Primo tempo imbarazzante del Milan, sotto di due gol contro il Lecce: approccio completamente sbagliato della squadra rossonera che è andata sotto dopo appena tre minuti con un autogol di Theo Hernandez e ha subito poi al 23' la rete del raddoppio di testa di Baschirotto, lasciato tutto solo in area. Il Diavolo ha avuto un paio di occasioni con Pobega e una con Giroud, ma prima frazione di gioco assolutamente insufficiente del Milan che è stato dominato dal Lecce.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

43' Cross dalla destra di Calabria, Giroud salta più in alto di tutti e di testa costringe Falcone ad un grande intervento.

39' Gran palla di Saelemaekers in area per Pobega che controlla e prova il destro, pallone fuori non di molto sopra la traversa.

34' Strefezza ci prova ancora dalla distanza, pallone altissimo sopra la traversa.

26' Lecce ancora vicino al gol: cross dalla sinistra di Di Francesco e colpo di testa da due passi di Gendrey che spedisce fuori.

25' Altro pallone recuperato dai giocatori del Lecce. Strefezza prova il destro dalla distanza, Tatarusanu blocca in due tempi.

23' RADDOPPIO DEL LECCE!!! Cross di Hjulmand e colpo di testa di Baschirotto che tutto solo in area batte Tatarusanu.

19' Strefezza chiude l'uno-due al limite dell'area con Colombo e prova il sinistro, pallone a lato.

14' Altro brivido per il Milan: il Lecce recupera palla in mezzo al campo, lancio in profondità per Di Francesco che si accentra e prova il destro, pallone fuori di poco.

10' Gran passaggio filtrante in area di Diaz per Pobega che calcia di destro a tu per tu con Falcone. Sulla respinta del portiere del Lecce la palla arriva a Giroud che però tira fuori.

5' Che occasione per il Lecce!!! Lancio in profondità per Di Francesco che per fortuna calcia a lato a tu per tu con Tatarusanu.

3' LECCE IN VANTAGGIO!!! Errore in impostazione di Kalulu, Di Francesco cross in area e autogol di Theo Hernandez nel tentativo di anticipare Blin.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

- Le squadre sono entrate in campo sotto il diluvio: il Milan giocherà con maglia e pantaloncini bianchi, mentre il Lecce indosserà la divisa giallorossa e i calzoncini blu.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Via del Mare di Lecce dove tra poco scenderà in campo il Milan contro i padroni di casa nel match valido per la 18^ giornata di Serie A. Dopo il pareggio contro la Roma e l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino, la squadra rossonera vuole ripartire subito in campionato e proseguire la sua rincorsa al Napoli capolista. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida tra i giallorossi di Marco Baroni e la formazione milanista di Stefano Pioli. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali del match:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, González; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disp.: Bleve, Brancolini; Lemmens, Gallo, Tuia; Askildsen, Bistrović, Helgason, Maleh; Banda, Ceesay, Listkowski, Oudin, Rodríguez, Voelkerling. All.: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Messias, Origi. All.: Pioli.